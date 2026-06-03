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藝人何妤玟在2020年結束與化工業小開老公的8年婚姻，外人總看她螢幕形象歡樂、感情史精彩，但她近日接受媒體人范琪斐的網路節目《陪我走一段》訪問，赤裸剖析自己長期處於「討好型人格」的卑微心境。她更首度提到，當年面對前夫的一句「不愛了」，她覺得天塌了像世界末日，天天坐在客廳化大濃妝，就為了等對方回家。何妤玟表示，自己是個「高敏感、高共感」的人，躺在枕邊人身邊，對方愛不愛她，她其實第一時間就心裡有數。當年在經歷8個月的婚姻諮商後，確認前夫的心已經收不回來，對從小缺乏安全感的她而言，簡直是世界末日。「我不懂什麼是真正的愛情，我只要接收到對方不愛我的訊息，我的世界就崩壞了。」何妤玟表示，當時為了挽回前夫，她每天在家裡會做出很多愚蠢且沒有用的事，甚至會刻意在客廳畫著大濃的電視妝、吹好頭髮，只為了在家裡等對方回來，希望能重拾當初的激情與愛意。失婚打擊讓她一度突然瘦了6公斤，天天乾嘔、跑醫院打點滴，有一年時間，每兩、三天就要看一次心理醫師，幾乎耗盡存款。何妤玟表示，她對愛情的極度卑微與不安全感，是來自於千瘡百孔的原生家庭。15歲就出道賺錢養家的她，長期被當作家庭的賺錢機器，兩年前還出面幫酗酒的妹妹背黑鍋，掏出幾百萬代墊火災賠償金。何妤玟在賠完錢後切割有毒關係表示：「我原生家庭是我一輩子的痛。」她坦言，在螢幕上扮演喜劇角色的自己，其實內心一直停留在那個4、5歲受傷，被遺棄的小女孩，才會在婚姻裡不斷討好，以為配合對方、嫌棄自己才是愛。經歷了失婚與家庭決裂的纏鬥，何妤玟透過瑜伽與心理學，花了6年時間重塑大腦神經。現在已經成功保持單身三、四年的她表示，這樣很自由。她分享，現在只要察覺到自己面對追求者、又要被烈火般的激情迷惑時，她就會悄悄敲擊胸口兩乳中間的「心輪」穴道，藉由深呼吸讓自己回到當下，理性問自己：「我是真的喜歡他，還是內心那個受傷的小女孩又跑出來了？」不再研究別人為何不愛你，把能量拿來好好愛自己，才是她走出天崩地裂後的終極解藥。