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▲關務署高雄關查獲5只轉口貨櫃夾藏未申報之香菸。(圖／記者黃守作攝)

▲關務署高雄關在高雄港65號碼頭及79號碼頭貨櫃集散場，查獲5只轉口貨櫃夾藏未申報之香菸，高雄關副關務長羅文禎(右4)到場關心。(圖／關務署高雄關提供)

▲關務署高雄關查獲5只轉口貨櫃夾藏4406箱，共264萬3600包未申報之香菸，市價逾新台幣2億7000萬元。(圖／關務署高雄關提供)

財政部關務署高雄關今(3)日宣布，該關連日來，在高雄港65號碼頭及79號碼頭貨櫃集散場，查獲5只轉口貨櫃夾藏4406箱，共264萬3600包未申報之香菸，市價逾新台幣2億7000萬元，經核與艙單及運送契約所載貨名不符，乃依涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法等規定，依法查扣處理。關務署高雄關關務長劉芳祝表示，高雄關機動稽核組及稽查組關員於分析過濾高風險標的時，發現有5只40呎轉口櫃，分別卸存在高雄港65碼頭與79號碼頭貨櫃集散場，欲轉口運往墨西哥，經綜合研判核屬高風險貨櫃，乃鎖定開櫃檢查。經開櫃檢視，結果發現櫃內貨物前兩排以玩具與塑膠杯等貨物掩飾，其後均為套以麻布袋包裝之未申報香菸，經核與艙單及運送契約所載貨名不符，乃依涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法等規定，加以查扣處理。經清點結果，查獲的這5只轉口貨櫃夾藏4406箱，共264萬3600包未申報之香菸，市價逾新台幣2億7000萬元，乃依法查扣處理。高雄關關務長劉芳祝指出，海關職司邊境管制與查緝走私，且私菸查緝向為該關查緝重點，為確保國家稅課及國人身體健康，高雄關除持續加強查緝行動，以防堵未稅菸品進入國境。