南海季風低壓持續發展，將替台灣帶來劇烈降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶低壓明晚至周五清晨（6月4日至6月5日）將通過台灣南部，雖然發展成颱風機率不高，但全台天氣轉趨不穩，中南部及東部降雨時間長、頻率高，局部地區須防較大雨勢與強陣風。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，南海的季風低壓正逐漸發展中，未來有機會成為「熱帶低壓」系統，明天副熱帶高壓開始減弱，在高壓導引下，熱帶低壓將朝東北移動，速度逐漸加快，預計明天夜晚至周五清晨，通過台灣南部、恆春半島或巴士海峽。
周五影響最劇烈 中南東部慎防長時間降雨
熱帶低壓在往台灣靠近的過程中，仍有稍微增強的空間，不過由於發展時間有限，增強為「颱風」的難度很高。周五白天，會是這個低壓系統影響台灣天氣最明顯時刻。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，在熱帶低壓靠近、通過期間，台灣周邊水氣豐沛，大氣環境不穩定，各地都是多雲到陰天，不定時有短暫陣雨或雷雨，尤其「中部、南部、東部」降雨時間長、頻率高，局部地區需留意間歇性較大雨勢及間歇強陣風。
低壓帶、西南季風是什麼？
針對低壓帶，中央氣象署也說明，亞洲內陸在夏季時，地面接受太陽熱量後，溫度迅速增高，會形成一廣大的低壓區，導致印度洋上的空氣吹向陸地，這種氣流在亞洲被稱為「西南季風」，西南季風就會將潮濕的海洋空氣帶入亞洲內陸地區，產生連綿的降水。
而台灣在夏季時，受到西南季風帶來的海洋上暖溼氣流影響，加上南海來的西南風持續且水氣充足，就可能造成各地發生大雨或豪雨，進而造成淹水或土石流等災害。
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熱帶低壓在往台灣靠近的過程中，仍有稍微增強的空間，不過由於發展時間有限，增強為「颱風」的難度很高。周五白天，會是這個低壓系統影響台灣天氣最明顯時刻。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，在熱帶低壓靠近、通過期間，台灣周邊水氣豐沛，大氣環境不穩定，各地都是多雲到陰天，不定時有短暫陣雨或雷雨，尤其「中部、南部、東部」降雨時間長、頻率高，局部地區需留意間歇性較大雨勢及間歇強陣風。
針對低壓帶，中央氣象署也說明，亞洲內陸在夏季時，地面接受太陽熱量後，溫度迅速增高，會形成一廣大的低壓區，導致印度洋上的空氣吹向陸地，這種氣流在亞洲被稱為「西南季風」，西南季風就會將潮濕的海洋空氣帶入亞洲內陸地區，產生連綿的降水。
而台灣在夏季時，受到西南季風帶來的海洋上暖溼氣流影響，加上南海來的西南風持續且水氣充足，就可能造成各地發生大雨或豪雨，進而造成淹水或土石流等災害。