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▲北榮研究發現，缺牙愈多，失智風險愈高。（圖／記者張乃文攝）

缺牙愈多「認知退化愈嚴重」 醫：裝假牙可助風險降

阿茲海默症是最常見的失智症，全球患者人數持續攀升！過去大家熟知的危險因子包括高血壓、糖尿病、憂鬱症等，但「口腔健康」這塊往往被忽略。北榮神經醫學中心與口腔醫學部跨部科合作研究，缺牙愈多、上下牙齒無法正常咬合的長者，罹患輕度認知障礙或阿茲海默症風險愈高，研究發現，相較於缺牙較少的長者，缺失超過14顆自然牙的人，罹患阿茲海默症的風險高出約10倍。失智症是一段漸進式的過程，從健康老化的狀態，是認知功能都正常，下一階段到了「主觀認知退化（SCD）」，認為自覺記憶變差，但檢查功能正常；接著是「輕度認知障礙（MCI）」但日常功能尚可；再來是阿茲海默症（AD）包括記憶、語言及日常功能退化。台北榮總神經醫學中心副主任傅中玲提到，口腔健康不只是牙科問題，也和大腦健康息息相關。讓上下牙齒能夠正常咬合，可能是預防失智症中容易被忽略、卻相當值得重視的一環。傅中玲與北榮口腔醫學部家庭牙醫科主任吳詩韻提到，研究觀察已確診失智者及「主觀認知退化」階段的患者，換言之，屬於當事人感覺記憶變差、檢查看不出明顯異常的狀態，因為這階段可能是預防介入的關鍵時間窗口。吳詩韻表示，研究團隊招募81位60歲以上民眾進行認知功能測驗，依照認知狀況分為4組，包含認知正常、主觀認知退化、輕度認知障礙，及阿茲海默症。每位參與者都接受了全面的口腔檢查，包括缺牙數、假牙狀況、上下牙齒的咬合狀況、牙周狀況及咀嚼能力。吳詩韻說，其中發現3個關鍵，包括「缺牙愈多，失智風險愈高」。醫師表示，相較於缺牙較少的長者，缺失超過14顆自然牙的人，罹患阿茲海默症的風險高出約10倍，罹患輕度認知障礙的風險也高出近5倍。整體來看，缺牙愈多、認知退化的程度也愈嚴重。「及早裝假牙修復缺牙，有助降低風險」吳詩韻表示，除了缺牙數本身，研究也發現，以義齒修復缺牙後，認知障礙的相關風險明顯下降。這顯示讓上下牙齒能夠正常咬合，可能對大腦健康有正面幫助。吳詩韻說，「上下牙齒咬不到一起，在早期就可能影響認知」在主觀認知退化的族群中，缺牙導致上下排牙齒無法正常咬合的人，認知測驗的分數明顯偏低，這顯示咬合問題可能在失智症正式發生之前，就已開始悄悄影響大腦功能。吳詩韻表示，「咀嚼刺激減少」、「感覺回饋中斷」、「慢性發炎」及「營養吸收下降」4大因素是失智症與缺牙之間的關聯。傅中玲建議，60歲以上的長者應定期接受口腔檢查，了解自身缺牙狀況。若有缺牙，應盡早與牙科醫師討論適合的修復方式，讓上下牙齒能夠正常咬合，守護大腦健康。相關研究成果已發表於2025年9月國際知名牙科期刊《Journal of Dentistry》。