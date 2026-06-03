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法國網球公開賽近期不僅賽況激烈，場外規則問題也成為選手與名將們砲轟的焦點。除了球員對於高溫應對機制及球童遞毛巾規則的不滿外，德國網球傳奇鮑里斯·貝克（Boris Becker）近期更公開對網壇沿用已久的「發球觸網（Let）」規則表達強烈不滿，直言該規則既「荒謬」且應徹底廢除。在現行規則中，若網球在比賽過程中觸碰網帶後落入對手界內，該球仍視為有效擊球；然而，若選手在發球時觸網，該球則會被判為「Let」，並允許選手重新發球。針對此現象，曾獲六座大滿貫冠軍的貝克提出強烈抨擊。他向《Eurosport》表示：「這是一條荒謬的規則。在一般比賽對打中，球觸網後比賽會繼續進行，發球為何要有所區別？」貝克認為，雖然觸網帶有運氣成分，但這本就是運動與人生的一部分，他強烈主張應比照一般對打模式，全面廢除發球觸網重發的規則。此外，賽事中的醫療暫停規則也引發質疑。網球規則中，選手不得因「抽筋（Cramp）」申請醫療暫停，僅能在規定的局間休息時接受按摩治療。貝克對此規則的公平性提出質疑，他指出這反而可能導致選手為了尋求治療，轉而謊報其他物理傷害，因為選手絕不會承認自己只是抽筋。貝克強調：「這些規則的界定並不明確。如果選手感到大腿輕微拉傷可以申請治療，但抽筋卻不行，這在實務上造成了矛盾。」此前，捷克選手門希克（Jakub Mensik）在第二輪比賽中因嚴重抽筋倒地，卻因無法獲得醫療暫停而引發各界對選手健康保障的擔憂。本屆法網爭議不僅於此，包含場邊廣告看板絆倒選手（如蘇恩梅茲 Zeynep Sonmez 因此退賽）、網球界至今唯一未引入自動化鷹眼系統的大滿貫賽事等問題，皆持續在網壇發酵。隨著選手負擔加重與賽事規則的滯後性，如何優化參賽環境並建立更合理的醫療保護機制，已成為賽事主辦單位亟需面對的挑戰。