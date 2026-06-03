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明天天氣開始轉變 午後北部防大雨

▲周四西南風增強，替台灣帶來水氣，台中以南會出現明顯的陣雨、雷雨。（圖／中央氣象署）

周五低氣壓通過 全台變天有雨

▲周五（6月5日）有低氣壓通過，下周則有滯留鋒面卡在台灣上空。（圖／中央氣象署）

下周梅雨滯留鋒面殺到 豪雨狂炸7天

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周四（6月4日）西南風增強，中南部降雨增多，午後中北部山區慎防短延時大雨；周五（6月5日）受南海熱帶低壓接近影響，全台降雨機率大增，西半部、東南部有大雨甚至豪雨機會，下周（6月8日至6月14日）滯留鋒面結合西南風，將帶來梅雨季最顯著一波雨勢，影響恐不輸颱風。黃恩鴻指出，周四西南風增強，替台灣帶來水氣，台中以南會出現明顯的陣雨、雷雨，其它地區維持多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，特別要注意對流發展增加，中部以北山區將會有「局部短延時大雨」發生的機率。周五天氣狀況急轉直下，黃恩鴻說明，南海的熱帶低壓靠近、通過台灣，全台降雨機率都提高，尤其西半部、東南部全天要留意大雨，午後對流發展更旺盛，包括大台北、中部以北山區甚至會有「短延時豪雨」，周六山區整天仍有較大雨勢；周日降雨稍緩，僅剩中南部有局部短暫陣雨。黃恩鴻提醒，下周天氣更是一大考驗，梅雨季「最顯著的一波雨勢」殺到，滯留鋒面搭配西南風影響，全台一整周降雨機率都高，特別是西半部、東北部不斷有陣雨、雷雨，以及「大雨、豪雨」出現，整體的趨勢越來越容易下雨，實際影響還有待持續觀察。氣溫方面，黃恩鴻說明，周四各地白天高溫還有31至35度，局部有36度以上高溫；周五至下周，因為下雨的關係，白天高溫暫緩，各地降到30至34度，沒下雨時的空檔還是悶熱，各地低溫則落在26至28度。黃恩鴻也針對颱風補充，薔蜜颱風目前來到日本南方海面，即將減弱為溫帶氣旋；周五、周六影響台灣的熱帶低壓，由於發展時間有限，因此增強為颱風的機率不高，不過他仍強調，本周低壓系統和下周滯留鋒面，對台灣降雨的影響可能不輸颱風，民眾要嚴加留意。