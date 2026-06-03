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藝人何妤玟在螢幕上總是給人歡樂、口齒伶俐的印象，但私底下的她卻長期飽受原生家庭折磨。日前，近期登上媒體人范琪斐的網路節目《陪我走一段》，在鏡頭前談論原生家庭帶給她的巨大創傷。她表示，兩年前酗酒的妹妹在家中引發火災，甚至波及鄰居，最後由她這個從未住過該處的姐姐出面，硬生生掏出幾百萬代墊賠償金，之後她忍痛切割親情。何妤玟表示，自己15歲就出道拍廣告賺錢養家，長期被當作家庭的賺錢機器，全家幾乎都靠她一人賺錢。現在媽媽年邁、妹妹長期失業且精神狀況不佳，何妤玟出於長女的責任感，便出面幫忙簽約、租了一間房子讓媽媽與妹妹同住。沒想到，妹妹長期有嚴重的酗酒習性，兩年前竟然在租屋處因為喝醉酒、亂丟菸蒂，引發了嚴重的火災。火災發生後，妹妹當場逃跑、拒絕負責。受災的鄰居和屋主因為看到租屋合約上的簽名人是何妤玟，再加上她是公眾人物，便集體找上她要求賠償財產損失。「弄壞別人的東西本來就要賠，但我其實根本沒住在那邊，甚至多年來一直強烈反對她們的生活習性。」何妤玟表示，自己有著根深蒂固、什麼都想扛的「長女病」，為了解決眼前的危機，她最後只能咬著牙，默默掏出幾百萬台幣把這筆債務全數賠清。這場火災成了引爆何妤玟原生家庭創傷的最後一根稻草。她表示：「我賠償是我覺得身為人類、身為家人最基本的步驟。但我做錯了一件事，就是我『自以為是』，我自以為她遲早會懂我的辛苦、自以為別人都會懂。」現實是，家人至今對她沒有表達感謝。在火災事件爆發後，何妤玟痛定思痛，在律師的協助下，已經做出了非常明確的法律程序切割，從此與媽媽、妹妹劃清界限，未來不再幫她們承擔任何金錢與債務。何妤玟表示，自己現在過得無比自由，雖然花了大量的時間與金錢在做心理諮商，但她終於學會了把能量放回自己身上，不再去研究為什麼家人、前夫、別人不愛她。