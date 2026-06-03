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外媒報導，馬斯克旗下太空探索公司SpaceX計畫首次公開發行股票（IPO），若順利推進，馬斯克身價可望進一步膨脹。馬斯克目前身家約9700億美元，主要來自特斯拉、SpaceX等企業持股。華爾街日報指出，若從他1995年創立第一家公司算起，31年來累積財富速度相當驚人，平均每分鐘增加約5.9萬美元。換算下來，馬斯克每小時約賺進360萬美元，每天約8570萬美元，每年則高達313億美元。若以2024年美國家庭年收入中位數8萬3730美元估算，一個普通美國家庭需要工作超過1100萬年，才可能累積到馬斯克現在的財富。報導也指出，馬斯克身家已大幅超越多位科技富豪，包括亞馬遜創辦人貝佐斯、甲骨文創辦人艾里森，以及Meta執行長祖克柏。三人資產合計，仍低於馬斯克目前的身價。馬斯克的財富規模也已接近國家等級，淨資產約相當於美國GDP的3%，並超過全球125個國家一年的GDP，包括挪威、泰國、阿根廷與南非等。路透報導，SpaceX此次IPO傳出預計以每股135美元出售超過5.5億股，目標籌資最高達750億美元，可能讓馬斯克財富再創新高。