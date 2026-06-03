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首期碳費全數如期完成繳費 環境部：未有事業受中東情勢影響申請展延

依據《碳費收費辦法》規定，事業應於每年5月底前，依其前一年度溫室氣體排放量計算並繳納碳費，今年首期碳費徵收於6月1日為繳費的最後一天，環境部初步統計繳費結果，461廠收費對象、合計240家企業均全數完成繳費，總額達49.7億元，以半導體業繳費最多達22億元約占44.3%。環境部分析，碳費前10大行業繳費情形，以半導體業繳費最多達22億元約占44.3%，其次依序則為電力供應業12.77%、化學原材料製造業10.97%、鋼鐵製造業8.06%、石油及煤製品製造業4.83%、水泥及其製品製造業2.61%、印刷電路板製造業2.45%、塑膠及合成橡膠原料製造業2.41%、其他電子零組件製造業1.48%及光電材料及元件製造業1.40%。環境部表示，首期碳費全數如期完成繳費，也未有事業因中東情勢影響，或其他不可抗力因素向環境部申請展延碳費繳費期限，或申請分期繳費。環境部提到，未來碳費收入將依氣候變遷因應法第33條規定，經由溫室氣體管理基金管理會討論後，專款專用於執行溫室氣體減量及氣候變遷調適工作，包含新增補助及獎勵事業與地方政府減量及調適事項、淨零轉型貸款利息補貼及信用保證、配合國發會推動的氣候公正轉型計畫及其他有關氣候變遷調適研究及溫室氣體減量事項等。為確保收費對象確實執行減量工作，環境部表示，每年將查核自主減量計畫執行進度。事業應於每年4月30日前向環境部提交前一年度的自主減量計畫執行進度報告，符合執行進度者當年方可適用優惠費率。環境部說明，下半年將持續辦理自主減量計畫執行進度查核作業，若經查核發現未依核定內容執行，將依法追繳當年度一般費率及優惠費率差額。環境部提醒，首期碳費申報繳費雖已全數完成，但後續的自主減量計畫執行進度追蹤與實地查核，才是確保國家階段性減量目標如期達成的關鍵工作。環境部呼籲，企業唯有真正落實減碳承諾，才是長期降低碳費成本、立足國際市場的唯一解方。