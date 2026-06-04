韓劇《醫到孤島愛上你》開播後話題持續升溫，由李宰旭、辛叡恩主演的醫療浪漫劇，僅播出兩集，收視率便突破5%。除了劇情節奏明快受到觀眾好評，李宰旭近日在宣傳節目中曝光與辛叡恩的拍攝趣事，透露兩人明明同為1998年出生，卻在片場經常互喊對方「哥哥」、「姐姐」，有趣互動笑翻眾人。

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李宰旭新劇當醫師！和護理師辛叡恩火花超強

《醫到孤島愛上你》講述被派往偏遠島嶼「片東島」的公衛醫師都志義（李宰旭飾），與藏有秘密的護理師陸夏莉（辛叡恩飾）之間展開的醫療人性羅曼史。最新播出的第2集中，兩人從尷尬同事逐漸培養默契，一起面對島上居民接連發生的醫療事件。劇情不只描寫醫病關係，也透過角色過往創傷、成長故事拉近彼此距離，成功吸引觀眾投入。根據收視統計，第2集全國收視率來到5.0%，首都圈則達5.1%，最高瞬間收視更衝上5.6%。

李宰旭和辛叡恩同年　卻互相喊哥哥姐姐

雖然男主角李宰旭日前已經當兵去，但在入伍前，他也事先登上網路節目宣傳作品。節目中他也聊起與辛叡恩的首次合作，李宰旭笑說，兩人過去合作的演員大多是年紀較大的前輩，因此第一次遇到同齡搭檔反而有些不習慣。

李宰旭表示，因為拍攝現場經常趕著排練，辛叡恩有時會下意識脫口喊他「哥哥」，自己也曾在著急時直接叫對方「姐姐」，久而久之就變成兩人的習慣，讓現場工作人員聽了都覺得相當有趣。他也稱讚辛叡恩個性開朗，讓拍攝過程十分愉快。

此外，李宰旭還分享自己拍戲時有個特別習慣，每接下一個角色都會替角色挑選專屬香水。他表示，自己會先想像角色身上應該有什麼味道，再親自到百貨公司試香購買，久而久之連工作人員聞到香氣都知道他來到片場。

《醫到孤島愛上你》每週一、二晚間10點在Disney+更新。

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尤露珉編輯記者

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