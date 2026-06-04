T恤洗了很多次，領口都變成「荷葉邊」該怎麼辦？不少人會選擇直接丟掉，不過洗衣達人「萬秀洗衣店」第三代張瑞夫就分享「荷葉邊」恢復方法，只要用冰水、熨斗，衣領就能恢復平坦。另外，晾T恤時，衣架也要從下往上套上。
T恤荷葉邊恢復4步驟
萬秀洗衣店第三代、萬秀洗濯實驗室負責人張瑞夫在Threads分享，在網路上看到T恤「荷葉邊」的恢復方法，只要讓衣領洗「三溫暖」，就能讓T恤領口的「荷葉邊」恢復8成左右，他也親自實測真的有效。
1、領口折成Z字型：把變成荷葉邊的T恤領口，折成Z字型，像手風琴風箱一樣折好，並握在手上。
2、領口泡冷水1分鐘：把領口放進冰水中，浸泡約1分鐘。這個步驟可以讓衣服纖維短暫收縮，減少變形幅度。
3、壓出水分：把浸泡過後的衣領，用握拳或掌心壓的方式，把衣領的水分壓出，千萬別用擰的，會讓領口又變成皺皺的狀態。
4、用熨斗燙平：接著把衣服攤平後，以熨斗由下往上輕壓燙平，藉由「熱」重新固定纖維排列方向，讓鬆垮的領口慢慢恢復平整，燙的時候熨斗不用太高溫，重點在平均施力，以免高溫造成布料受損，完成後再把衣服平放自然晾乾即可。
衣架從下往上 避免過度拉扯
張瑞夫也提醒，晾T恤時，想要避免領口變形，建議把衣架從衣服下方，往上穿過領口，再把衣服掛起來，以免衣架穿過領口時，被過度拉扯，會越來越鬆垮。
我是廣告 請繼續往下閱讀
萬秀洗衣店第三代、萬秀洗濯實驗室負責人張瑞夫在Threads分享，在網路上看到T恤「荷葉邊」的恢復方法，只要讓衣領洗「三溫暖」，就能讓T恤領口的「荷葉邊」恢復8成左右，他也親自實測真的有效。
1、領口折成Z字型：把變成荷葉邊的T恤領口，折成Z字型，像手風琴風箱一樣折好，並握在手上。
2、領口泡冷水1分鐘：把領口放進冰水中，浸泡約1分鐘。這個步驟可以讓衣服纖維短暫收縮，減少變形幅度。
3、壓出水分：把浸泡過後的衣領，用握拳或掌心壓的方式，把衣領的水分壓出，千萬別用擰的，會讓領口又變成皺皺的狀態。
4、用熨斗燙平：接著把衣服攤平後，以熨斗由下往上輕壓燙平，藉由「熱」重新固定纖維排列方向，讓鬆垮的領口慢慢恢復平整，燙的時候熨斗不用太高溫，重點在平均施力，以免高溫造成布料受損，完成後再把衣服平放自然晾乾即可。
衣架從下往上 避免過度拉扯
張瑞夫也提醒，晾T恤時，想要避免領口變形，建議把衣架從衣服下方，往上穿過領口，再把衣服掛起來，以免衣架穿過領口時，被過度拉扯，會越來越鬆垮。