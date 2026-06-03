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新竹市長高虹安昨日宣布新竹市城市棒球隊正式成軍，延攬前職棒球星陳瑞振擔任總教練、張泰山擔任技術顧問，並由副市長林琨瀚協助，更特別介紹林琨瀚、張泰山與陳瑞振都是台灣職棒場上非常有代表性的人物，「從捕手、三壘手到游擊手，剛好串起內野的重要防區」，但卻稱張泰山守備位置是捕手，事後有議員砲轟不懂棒球又愛蹭，未料市府事後繼續拗，稱張泰山職棒生涯確實曾擔任過捕手，「相關比賽紀錄、照片及影片皆可查證」。高虹安發文宣布新竹市城市棒球隊正式成軍，說明延攬前職棒球星陳瑞振擔任總教練、張泰山擔任技術顧問，並由副市長林琨瀚協助，更特別介紹3人「從捕手、三壘手到游擊手，剛好串起內野的重要防區」。但高虹安所提3名退役球星，在球員生涯階段守備位置都不是捕手，陳瑞振是二遊與三壘；林琨瀚主要是游擊手；而張泰山則是一、三壘角落內野手，後期多半是指定打擊，僅在職棒生涯初期因隊友陳金茂受傷，客串過一場捕手。高虹安錯植張泰山守備位置是捕手，事後有議員砲轟不懂棒球又愛蹭，高虹安事後又在臉書貼文下方PO出張泰山穿著捕手護具的照片。事後新竹市府提油救火，說明張泰山職棒生涯確實曾擔任過捕手，相關比賽紀錄、照片及影片皆可查證，呼籲議員在公開發言前應先確認事實，不要散播錯誤資訊。市府表示，成立城市棒球隊是為了培育基層及優秀棒球人才、健全新竹市棒球發展體系，屬於地方政府推動體育政策的重要工作，不應被曲解成取代職棒或讓棒球運動「降格」。未來球隊將以參加業餘棒球爆米花聯盟為主要目標，並持續進行球員招募、防護團隊及行政後勤等建置工作。