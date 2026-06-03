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▲香港Threads瘋傳的影片顯示，一名年輕女生坐在港鐵車廂博愛座，遭旁邊的老婦人抓頭髮用力搖晃，頭部幾乎撞上欄杆。（圖／截自Threads@ba_azusa）

▲香港Threads瘋傳的影片顯示，一名年輕女生坐在港鐵車廂博愛座，遭旁邊的老婦人抓頭髮用力搖晃，頭部幾乎撞上欄杆。（圖／Threads@ba_azusa）

▲香港Threads瘋傳的影片顯示，一名年輕女生坐在港鐵車廂博愛座，遭旁邊的老婦人抓頭髮用力搖晃，頭部幾乎撞上欄杆。（圖／Threads@ba_azusa）

香港又爆優先座糾紛，這次不只是口角，而是直接動手。一段在香港社群平台Threads瘋傳的影片顯示，一名年輕女生坐在港鐵車廂關愛座，旁邊的老婦人竟突然抓住她的頭髮用力搖晃，頭部幾乎撞上欄杆，同時還用腳猛踩女生小腿，似乎要強行將她趕離座位。全程16秒的影片震驚大批網友，迅速在港台兩地社群引爆熱議。影片中可見，女生安靜地坐在靠近車門的關愛座，老婦緊抓其頭髮大力搖動，同時右腳踩住女生小腿。旁邊另一名女乘客見狀立刻出聲勸阻：「鬆手啊，現在霸位不給人坐嗎？」然而老婦完全不理會，反而變本加厲，邊扯髮邊大力踩女生大腿，並用力往外推。整個過程中，女生始終沒有回嘴還手，一言不發，冷靜收拾好自己的物品。影片結尾更令人驚訝——老婦鬆手後，腳仍踩著女生小腿，但女生卻發現老婦袋中物品掉落，還主動伸手想幫忙撿拾，以德報怨的舉動讓網友看得目瞪口呆。影片曝光後，網友反應兩極卻一致：對老婦猛烈批評，對女生大力稱讚。批評老婦的聲浪排山倒海：「優先座不代表年輕人不能坐！」、「這已經是打人，可以報警了」、「有片有真相，普通襲擊罪跑不掉」。更有網友指出此老婦是「慣犯」，「荃灣線遇過她，一個人霸占兩個優先座，叫她移開袋子還不肯」。而對於女生的反應，網友幾乎是一面倒的讚賞：「女生好冷靜，必成大器」、「做得好，不妥協不退讓，但不還擊，避免發展成對打場面」。但也有人提醒，遇到這種情況還是要出聲：「這種人就是欺負你不開口，至少要大聲叫她停手。」這起事件不只是道德問題，在法律層面同樣有據可依。根據《港鐵附例》第28H(A)條，在車廂內行為不檢或令人反感，最高可罰款5,000港元。更嚴重的是，老婦的行為已涉嫌構成刑事罪責。根據香港《侵害人身罪條例》第40條，普通襲擊罪最高可判監禁1年；若造成身體實際傷害，則可依第39條循公訴程序起訴，最高刑罰更達監禁3年。這起事件在台灣網路上同樣引發討論。台灣捷運同樣設有「博愛座」，近年也多次爆發類似的讓座糾紛，從言語衝突到網路公審層出不窮，甚至出現民眾因不讓座遭陌生人辱罵、拍照上網的案例。究竟優先座的使用規範，該由乘客自律、還是交由社會輿論監督？港台兩地的案例都顯示，這道題目至今仍沒有標準答案。但可以確定的是，用暴力「搶座」，絕對不是解方。