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▲中信兄弟投手教練王建民昨日罕見情緒失控，怒摔休息室電話箱門。（圖／記者陳柏翰攝,2026.6.3）

中華職棒中信兄弟昨（2）日以3：7不敵統一7-ELEVEn獅，9局上場邊出現小插曲，兄弟後援投手投手盧孟揚登板時連投3顆壞球，兄弟投手教練王建民被轉播鏡頭捕捉到罕見情緒失控，怒摔電話箱門。今（3）日賽前受訪時，王建民語重心長，直言年輕投手要加油，「我覺得說，不用跟我對不起，球場是選手自己的生涯、成績，他們要想要怎麼樣的成績，自己就要拿出什麼樣的表現，就繼續努力。」前役9局上，兄弟以2：7落後，22歲年輕投手盧孟揚登板收尾，不料開局卻連投3次保送，當時轉播鏡頭剛好照到投手教練王建民，在與牛棚通完電話後，王建民掛上電話，罕見情緒激動怒摔電話箱門，畫面在網路上引發熱烈討論。王建民今日賽前受訪時，一開始先展現「建仔式」的幽默，笑說是門太重，「我覺得有點卡卡的。」話鋒一轉，談到前役牛棚狀況時，王建民嚴肅表示，「勝利組每次上來的任務就是壓低分數，剛好今年的戰績沒有那麼理想，落後的時候，當然讓這些年輕人上去丟，也希望他們能把握住機會，在什麼樣的狀況、場面，該如何去控制。」盧孟揚開局就先投出3次保送，最後雖然安全下莊無失分，表現仍令人擔憂。王建民直言，站在投手的角度，出發點是沒有錯，「他想要把球丟在比較難打的位置，可是如果裁判沒有撿，你越丟越陷入困境，那當下又是7： 2（落後），有到5分的落差，投手上去當然盡量丟好球，因為就不用再燒（牛棚）。」王建民語重心長表示，「其實就是年輕的（投手）要加油。」王建民透露，盧孟揚今天有來跟他道歉，「我覺得說，不用跟我對不起，球場是選手自己的生涯、成績，他們要想要怎麼樣的成績，自己就要拿出什麼樣的表現，就繼續努力。」王建民說，工作時會比較嚴肅，「（摔完電話箱後）好像大家就變突然變得很安靜。」