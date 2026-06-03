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超模奚夢瑤與賭王兒子何猷君日前在法國聖米歇爾山古堡，補辦了一場主題為「承諾如約而至」的夢幻婚禮。遲來7年的婚禮，除了古堡美景引人矚目，全場最震撼的焦點，莫過於奚夢瑤在晚宴上驚喜佩戴了婆婆四太梁安琪珍藏多年、據傳為賭王何鴻燊早年贈予的傳家寶，是產自澳洲西北部海域、南洋珠極品的澳白珍珠，在網路掀起熱烈討論，被粉絲大讚是豪門最高規格的認可。在晚宴環節中，奚夢瑤的時尚品味驚豔全場。1989年出生的她，特別挑選了一套與自己同年誕生的Chanel 1989年古董高級訂製禮服，腳踩珍珠芭蕾平底鞋。而頸間疊戴的多層澳白珍珠項鍊與手串，正是婆婆梁安琪的私人珍藏。有粉絲根據現場圖片推測，項鍊上的珍珠點位約在 13-14mm，屬於高品質的極品澳白珍珠，市場估價高達十多萬至上百萬人民幣。充滿家族故事的項鍊，將奚夢瑤襯托得復古溫婉。外界也一致認為，一條有故事的傳家珍珠所傳遞出的溫度與接納，遠非全新的千萬珠寶可比，正所謂「昂貴的珠寶有價，長輩的偏愛與認可千金難換」。婚禮當天，四太梁安琪自身的穿搭刻意簡約低調，將全場焦點與光芒毫無保留地留給新人，切蛋糕時也不忘惦記著奚夢瑤，一舉打破外界對豪門婆媳隔閡的刻板印象。有粉絲討論指出，在豪門社交禮儀中，鑽石代表「看我」，是一種高調展現的狀態，而珍珠代表「我在」，指的是溫情陪伴，奚夢瑤在敬酒等近距離互動場合選擇珍珠，恰好拿年了豪門社交中溫情與禮儀的平衡。還有粉絲認，四太對親生女兒是嚴苛的繼承人式要求，對兒媳則是寬容的合作夥伴式，從奚夢瑤身上的珠寶，也可看出婆婆對她重量級的偏愛。奚夢瑤是自世界精英模特兒大賽出道，也是第四位亞洲超模登上維多利亞的祕密秀場，並曾與劉雯、何穗、秦舒培並稱中國超模四大金剛。2019年與何猷君結婚並育有一子一女後，她沒未選擇當個安逸的少奶奶。婚後她堅持著時尚事業，同時更在2024年順利獲得香港大學高級管理人員工商管理學碩士（EMBA）學位，持續為自己增值。