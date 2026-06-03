我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨高雄市長參選人柯志恩今(3)日提出包括YouBike費率優惠、長者友善措施、自行車路網升級、AI智慧調度及大眾運輸串接，全面完善高雄綠色運輸交通網等「雄好騎」5大政策。柯志恩表示，高雄擁有得天獨厚的陽光與山海景觀，期盼透過相關政策，讓自行車成為市民日常生活的一部分，實現低碳城市、健康市民與友善交通的願景。為響應6月3日「世界自行車日」，柯志恩今天透過臉書宣布提出「雄好騎」5大政策。希望能打造一座更健康、更低碳、更便利、更宜居的國際港灣城市，讓自行車不只是休閒工具，更是市民生活中不可或缺的一環。柯志恩指出，目前台北、桃園、台中等城市都已實施YouBike前30分鐘免費政策，高雄身為南台灣最大城市，絕不能落後。柯志恩認為，透過YouBike前30分鐘免費政策，能有效提高市民將自行車作為短程代步工具的意願，將運動自然融入日常生活。同時吸引國內外觀光客以低碳方式深度探索高雄，具體落實淨零碳排目標。面對高齡化社會來臨，柯志恩提出開放敬老卡點數折抵YouBike及電輔車騎乘費用，並針對長輩不擅操作APP的數位落差，推行「極簡化流程」，長輩未來無論新辦卡或持舊卡至區公所、捷運站，只需簽署一次授權同意書，即可同步完成公共自行車傷害險投保登錄與租借資格開通，打破繁瑣的數位門檻，讓長輩走出家門更輕鬆。針對自行車基礎建設，柯志恩提出將推動「通勤觀光雙軸線串接計畫」，改善現有自行車道在重要路口、橋梁及地下道等瓶頸路段的斷點問題，並持續擴增實體分隔或保護型自行車道，減少自行車與汽機車混流的風險。柯志恩也承諾在2030年前，將高雄YouBike站點由目前1494站擴增至1800站，讓微型交通路網更加綿密。針對市民最常抱怨的「無車可借、無柱可還」問題，柯志恩也針對相關問題，提出未來將透過數據建立科學化的「移設評估機制」，將資源轉移至真正有需求的熱區。並導入AI技術進行預測性調度與資源轉移，提升營運效率。而針對熱門地區停車柱不足問題，柯志恩主張試辦「電子圍籬」，在巨蛋商圈、高鐵左營站等高需求區域設置虛擬停放區，徹底解決停車樁不足的死結。針對目前高雄輕軌僅開放折疊自行車搭乘，柯志恩認為，這項規定限制了市民以「自行車＋大眾運輸」方式通勤的彈性。她主張未來可採取「階段性開放」，先於離峰時段試辦一般自行車上輕軌，並規劃專屬車廂或固定安全設備；待試辦成果成熟後，再逐步朝全時段開放目標邁進，讓自行車與大眾運輸真正無縫接軌。柯志恩強調，世界各大城市都在積極推動綠色運輸，高雄不應停留在過去的思維。透過「雄好騎」五大政策，希望能打造一座更健康、更低碳、更便利、更宜居的國際港灣城市，讓自行車不只是休閒工具，更是市民生活中不可或缺的一環。