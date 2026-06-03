連鎖飯店品牌福容大飯店宣布，再度攜手洲際酒店集團（IHG Hotels & Resorts），正式引進旗下高端品牌「華邑酒店及度假村（HUALUXE Hotels & Resorts）」，打造台灣首家「台北福容華邑酒店」，預計於2026年底正式亮相。

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福容指出，選擇再次與 IHG洲際酒店集團 合作，除了看重其全球旅宿網絡、成熟營運系統與龐大會員平台資源外，更重要的是雙方品牌理念的高度契合，更期待透過國際品牌的精準定位，為台灣高端旅宿注入更具文化辨識度的內容。

▲台北福容華邑酒店的客房示意圖（圖／福容大飯店提供）
▲台北福容華邑酒店的客房示意圖（圖／福容大飯店提供）
選址於圓山捷運站旁  酒店將以茶文化作為特色

「台北福容華邑酒店」選址圓山捷運站旁，周邊串聯台北孔廟、保安宮、大龍峒與大稻埕等重要文化場域，兼具歷史紋理、城市記憶與交通優勢。福容並提到，「食與聚」是華邑品牌的重要靈魂，未來「台北福容華邑酒店」將導入品牌特色場域，包括以台灣茶文化為核心的「舉茗邑」，以及以一碗熱麵傳遞溫暖情感的「麵家」。

福容強調，「茶文化」將成為台北福容華邑酒店最具辨識度的特色之一，未來酒店也將透過迎賓奉茶、茶席空間與在地茶文化策展，讓旅客在一杯茶之間，感受台灣文化的深厚底蘊。

府城也有新酒店  台南希爾頓世家酒店拼12月開幕

另外，台南的大億麗緻酒店確定由福泰飯店集團接手之外，也已加盟希爾頓集團，攜手打造台南Signia by Hilton酒店（台南希爾頓世家酒店），預計於今年12月開幕營運，屆時將成為「亞洲首間」Signia酒店。

酒店所在地原為台南大億麗緻酒店，全面翻修後的台南Signia by Hilton酒店將提供344間客房，融入鐵花窗、花磚等台南特色元素。高端健康療癒設施則有專業團隊打造的水療中心、室內游泳池、健身中心。

▲原本的台南大億麗緻酒店將改建成台南Signia by Hilton酒店。（圖／福泰飯店集團提供 fortehotelgroup.com）
▲原本的台南大億麗緻酒店將改建成台南希爾頓世家酒店。（圖／福泰飯店集團提供 fortehotelgroup.com）
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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。