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▲金城武和大多數的名人不同，不喜歡跟陌生人打交道，自認經常不在明星的身分狀態中。（圖／美聯社）

▲陳可辛曾經聊起金城武（如圖）對人的疏離感，解釋男神其實很想讓大家跟他親近，卻又不知道該如何打破這一切。（圖／美聯社）

國際巨星金城武戲齡37年，雖然沒有真正從影壇退休，但個性低調的他，2017年年底拍完港片《風林火山》後就隱身家鄉，據傳長期住在日本，過著務農的恬淡生活。金城武曾經在訪問中坦承，明星身分很容易讓他感到疲累，因為那不是真的自己，對於外界的高度關注，甚至脫口：「不是我太神祕，而是公眾太好奇！」幾年前，金城武難得答應接受中國時尚雜誌《ELLE MEN睿士》專訪，被問及是不是不喜歡跟陌生人打交道，他毫不猶豫地搖頭，給予肯定的答案，並自我分析，「別人見到你，會覺得他們跟你不陌生，可是我並不知道你是誰，可能我不會常常在（明星）這個身分狀態裡吧！」金城武直言：「明星身分很容易讓我疲憊，（明星）其實也不是我，是誰我也不知道，『他』是大家做出來的一個人物！」金城武總認為不是自己很神祕，而是社會大眾太對他太過於好奇。導演陳可辛曾經聊起好友金城武對人的疏離感，解釋男神其實很想讓大家跟他親近，卻又不知道該如何打破這一切，「就像每次拍完戲的聚餐，金城武總是不知道自己應該坐哪兒，但如果那時有人招呼他一下，他就像是解決了一個難題一樣，會高興地坐過去。」陳可辛說，所有的人都欣賞金城武，但不會去跟他交朋友，「別人拍戲，人越多越厲害，但他人一多，就縮進去了！」眼看著其他演員已經和劇組工作人員打成一片，但金城武仍像是局外人一般，游離在外圍，這就是他的個性。