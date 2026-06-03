印尼雅加達一處人口稠密的居民區，1日晚間發生火災，300多棟房屋被燒毀，679名居民受影響。
綜合雅加達郵報、聯合早報等外媒報導，印尼首都雅加達中部一處人口稠密居民區克馬約蘭縣（Kemayoran Gempol）克邦科松（Kebon Kosong），1日晚間8時55分左右發生火災。雅加達省長特別幕僚表示，據信是其中一戶家中電氣短路引起的，當局仍在調查事故的確切原因。
雅加達消防和救援局接到通報後，調派了35輛消防車和約170名消防員，火勢在晚上11時30分前受到控制。隨後，他們留在現場進行冷卻作業直至2日凌晨4時15分，以降低燃燒物溫度，防止火勢復燃。
此次火災共摧毀約304棟房屋，克邦科松（Kebon Kosong）兩個區約有679名居民受影響。失去住所的居民暫時在附近一個體育場避難，當局向受災居民分發了緊急援助物資。雅加達市政府也派遣醫護人員，為流離失所的居民提供心理輔導。目前未有死亡報告。三人因輕傷或呼吸道問題在醫院接受治療。
CNN駐印尼記者報導，現場雖然很多房屋已經倒塌，但仍有許多受災居民聚集，希望努力尋找還能挽救的物品。受災居民受訪時表示，這些建築物屬於半永久性結構，並非鋼筋水泥建造，而且彼此之間靠得很近，這可能是火勢如此容易蔓延的原因之一。
據雅加達市災害管理機構（BPBD）的數據，2025年全年，雅加達共發生1,847起火災。其中約67%的火災發生在居民區和建築物內。
雅加達消防救援局報告稱，去年首都發生的火災事故中，三分之二是由電氣故障引起的，其次是燃氣洩漏，以及隨意放置的蠟燭和煙頭。
近年來，克邦科松發生過多起重大火災。去年1月，一場據稱由電氣故障引發的大火燒毀了500多棟房屋。 2024年12月，同一地區的另一場火災也損毀了約200棟半永久性房屋。
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雅加達消防和救援局接到通報後，調派了35輛消防車和約170名消防員，火勢在晚上11時30分前受到控制。隨後，他們留在現場進行冷卻作業直至2日凌晨4時15分，以降低燃燒物溫度，防止火勢復燃。
此次火災共摧毀約304棟房屋，克邦科松（Kebon Kosong）兩個區約有679名居民受影響。失去住所的居民暫時在附近一個體育場避難，當局向受災居民分發了緊急援助物資。雅加達市政府也派遣醫護人員，為流離失所的居民提供心理輔導。目前未有死亡報告。三人因輕傷或呼吸道問題在醫院接受治療。
CNN駐印尼記者報導，現場雖然很多房屋已經倒塌，但仍有許多受災居民聚集，希望努力尋找還能挽救的物品。受災居民受訪時表示，這些建築物屬於半永久性結構，並非鋼筋水泥建造，而且彼此之間靠得很近，這可能是火勢如此容易蔓延的原因之一。
據雅加達市災害管理機構（BPBD）的數據，2025年全年，雅加達共發生1,847起火災。其中約67%的火災發生在居民區和建築物內。
雅加達消防救援局報告稱，去年首都發生的火災事故中，三分之二是由電氣故障引起的，其次是燃氣洩漏，以及隨意放置的蠟燭和煙頭。
近年來，克邦科松發生過多起重大火災。去年1月，一場據稱由電氣故障引發的大火燒毀了500多棟房屋。 2024年12月，同一地區的另一場火災也損毀了約200棟半永久性房屋。