我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市長陳其邁從《遠見•天下文化》發行人王力行手中接下五星市長獎盃。（圖／高市府提供）

▲高雄市長長陳其邁出席《遠見雜誌》五星市長贈獎典禮，他表示高雄拚產業升級轉型，彎道超車躍升五星城市。（圖／高市府提供）

高雄市長陳其邁連續三年獲《遠見雜誌》五星市長肯定，今（3）日率市府團隊出席2026五星縣市長贈獎典禮。陳其邁表示，這是他市長任內最後一次參加遠見五星縣市長贈獎典禮。回顧五年多來的施政歷程，市府團隊始終以「兩年拚四年、六年拚轉型」的決心全力衝刺，希望不只是追趕前段班，更要帶領高雄實現彎道超車。《遠見雜誌》今天舉辦2026五星縣市長贈獎典禮，陳其邁率市府團隊出席領獎時表示，這份榮耀屬於所有市民及市府團隊共同努力的成果，也感謝《遠見雜誌》長期透過評比與監督，促使城市持續進步。陳其邁引用南非前總統曼德拉名言「事情完成之前，往往看似不可能」，以及電影《阿甘正傳》「人生像是一盒巧克力，你永遠不知道會拿到什麼口味」的經典台詞指出，過去五年多來，高雄陸續迎來台積電投資設廠、國際天團演唱會接連登場，以及Netflix選擇高雄作為宣傳據點，許多過去被認為難以實現的目標，如今都已成為高雄的新日常，也見證城市轉型的成果與潛力。陳其邁也感性提及與其他縣市首長跨越黨派的共好情誼。他指出，地方首長推動地方建設，最關鍵的態度正是「以人為本、不分藍綠、不分黨派」，不論是風災期間與嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴跨區救災互助，或是與連江縣長王忠銘共同推動直飛航線，都是希望各城市攜手合作、共同發展。他也期盼高雄能與鄰近城市共榮發展。陳其邁指出，高雄從三點五顆星進步到連續三年獲得五顆星肯定，2024年高雄碳排放量較2005年基準年減少24.3%，率全國之先建立淨零法制與城市碳預算管理制度；環狀輕軌成圓後運量成長86%，提供市民更便利、安全的公共運輸服務；市府更連續五年達成零舉借，累計減債250億元，失業率降至3.2%，創縣市合併以來新低，展現穩健財政與產業轉型成果。談及近年最受矚目的演唱會經濟，陳其邁表示，高雄去年共舉辦109場演唱會，吸引近163萬人次參與，創造超過52億元觀光產值，不僅帶動住宿、餐飲、商圈及夜市消費，也讓更多國內外旅客重新認識高雄城市魅力。許多計程車司機、商圈與夜市攤商都期待演唱會持續舉辦，顯示大型活動已成為帶動城市經濟的重要引擎。陳其邁強調，雖然任期已進入倒數階段，但高雄發展腳步不會停歇，高雄正積極布局Physical AI產業應用，推動與輝達、鴻海合作的智慧城市燈塔計畫，期盼在新一波科技革命中搶得先機。他表示，2018年提出讓高雄「彎道超車」的目標，如今已逐步實現，未來也期待在各界持續監督與支持下，讓高雄繼續向前邁進，與全台各城市共同成長進步。根據《遠見雜誌》公布的「2026縣市長施政滿意度調查」，陳其邁個人整體施政滿意度高達75.9%，奪下六都唯一五星市長；代表市政表現的「八大施政面向」，高雄市整體平均滿意度達73.7%，在六都中是唯一突破七成的城市，且在「經濟就業、觀光休閒、醫療衛生、警政治安、教育、道路交通」等六項指標皆拿下六都第一，與這屆任期首年相比大幅增加6.6個百分點，增幅為各縣市最大。在「環保」面向亦獲六都第二，滿意度達72.4%，並率全國之先施行《淨零城市發展自治條例》與碳預算，發行121億元綠色債券，2025年空品良率更創下86.8%的新高，展現高雄持續建構宜居、永續幸福城市的成果。