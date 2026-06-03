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航空燃油價格下跌！台灣6/7燃油附加費調降

不急出國買機票再等等！達人揭降價時程：爽省千元

短程航線的來回機票將可折抵 626 元新台幣，而長程航線的來回票價更可直接現省 1630 元。

▲蓋瑞哥也建議，若民眾預計搭乘國籍航空，且實際出發的飛行日期是在 9 月之後，不妨先按兵不動，等到 6 月 7 日降價正式生效後再下手購票。（示意圖／記者葉盛耀攝）

明年開春旅遊啥時買票？達人建議 7 月份再下手最划算

國籍航空機票準備降價！交通部民航局昨（1）日正式發布公告，由於近期國際航空燃油價格持續下跌，國籍航空公司的國際航線客運燃油附加費將全面調降，並預計於 6 月 7 日起正式生效。對此，計畫出國的民眾準備收到一份小紅包！這次的調整方案中，短程航線的燃油附加費將由原本的；而長程航線的跌幅更為驚人，將由。這項政策的實施，也為接下來準備迎接暑假與下半年旅遊旺季的海外觀光市場，注入了一劑強心針。針對這波燃油附加費的調降，機票達人蓋瑞哥也迅速為大家精算，他指出，調降生效後，蓋瑞哥也建議，若民眾預計搭乘國籍航空，且實際出發的飛行日期是在 9 月之後，不妨先按兵不動，等到 6 月 7 日降價正式生效後再下手購票。蓋瑞哥也進一步針對遠期外出的旅客提出超前部署的建議，若是民眾預計購買2027 年1 月份之後的開春或春節機票，也可以耐心等到 7 月份之後再下手，屆時整體的市場價格與促銷應會更具競爭力。另外，雖然目前暫時還沒有外籍航空公司跟進調降燃油附加費的明確消息，但蓋瑞哥認為，依照過往的市場慣例，預期各大外籍航空與低成本航空（廉航）後續也都會因應市場需求調整票價。