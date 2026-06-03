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▲TEA TOP「白毫烏龍」全台上市，百年茶廠打造完美蜜香。（圖／業者提供）

台灣夏季手搖飲大戰進入白熱化！當市場不斷追求花俏配料時，從南投名間鄉起家的「TEA TOP 第一味」品牌，選擇回歸最純粹的茶湯本質，推出引領今夏風潮的代表作「白毫烏龍」，即日起於全台門市全面上市，邀請全台手搖飲控一同品嚐，源自百年茶廠的頂級功夫茶美學 。在競爭激烈的手搖飲市場中，TEA TOP 的核心優勢在於深厚的茶學底蘊 。母公司「長順茶廠」深耕台灣南投名間鄉，擁有百年的製茶工藝與指標性地位 。TEA TOP 完美承襲了百年茶廠的烘焙工藝與調茶技術，從茶葉挑選、風味研發到門市的沖泡品質，皆由專業團隊嚴格把關，致力於將傳統功夫茶成功年輕化與普及化 。TEA TOP 將百年製茶底蘊與現代調飲技術完美結合，運用嚴選眼光，將「白毫烏龍」等在地優質功夫茶融入現代手搖中，讓消費者用親民的價格，就能品嚐到兼具傳統底蘊與現代創新的職人好茶 。今夏全台重磅上市的頂級「白毫烏龍」，在茶界以獨特的製茶工藝極具盛名 。白毫烏龍因茶芽白毫顯著而得名，茶湯帶有天然的蜜香與熟果香，過去多作為傳統功夫茶飲用 。為了讓現代消費族群領略其魅力，TEA TOP 團隊透過獨家調飲技術，完美保留了白毫烏龍獨步市場的重發酵工藝與醇厚茶感 。入口先是細緻的茶香，隨之而來的是白毫烏龍獨有的琥珀色茶湯與蜜果尾韻，層次感極其豐富，口感清爽滑順，絕對是純茶派消費者今年夏天絕不能錯過的頂級享受。歡慶「白毫烏龍」正式進駐全台門市，TEA TOP 於即日起啟動全新階段的限時好康：6/3 ~ 6/7購買大杯「白毫烏龍」新品，現場即享折 5 元優惠，加碼再贈送「線上回購券：白毫烏龍折 5 元」 。6/8 ~ 6/15可使用「線上回購券：白毫烏龍折 5 元」 ，每位會員限用兩張 。