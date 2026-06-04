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前AKB48核心成員、現為演員的34歲日本女星前田敦子，今（3）日出席韓國電影《再見的引力》日本首映會時，大方分享了自己過往的驚人祕密，坦言她曾在工作結束搭機回國時，驚覺前男友就坐在同一班飛機上，更戲劇化的是，對方當時已經結婚，身旁正坐著新婚妻子，兩人才剛度完蜜月要回國，讓她在機上超緊張，兩人一路上更是刻意避開眼神交集、全程裝不認識。由於當天首映的韓國電影《再見的引力》，正是一部講述男女主角在分手10年後奇蹟般重逢、並共同追尋回憶的浪漫故事。主持人好奇詢問問現實生活中是否也有與舊情人重逢的經驗時，前田敦子便大方分享自己和前任宛如電影情節的超尷尬機上偶遇。前田敦子苦笑著回憶，當時在狹小的飛機機艙內，彼此根本早就發現對方的存在，但礙於對方新婚妻子就在身邊，場面實在太過微妙，因此兩人都非常有默契地選擇假裝沒看到對方。她透露：「雖然最後我們彼此都沒有對上眼神，就這樣一路裝作不認識直到降落，真的讓我留下了非常深刻的印象。」由於前田敦子對韓國電影頗有研究，因此才受邀擔任電影首映會的特別嘉賓，她更在現場親自向男主角具教煥獻上花束，並激動表示：「我自己都想坐在觀眾席跟大家一起看，這是一部非常棒的作品。」