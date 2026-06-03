我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌出版新書《向光前行》，回憶在時力擔任立委時上凱道抗議《勞基法》，稱約凌晨4時許閉目養神，「但當再張開眼睛時，Freddy不見了，洪慈庸不見了，高潞也不見了。」對此洪慈庸丈夫卓冠廷秀出當時新聞，當天清晨4時許警方開始清場，洪在現場僵持後才被勸離。「黃國昌的閉目養神，是把良心都閉起來了嗎？」且這8年來幾乎未對外提過的是，當時太太剛經歷流產，身體狀況非常不穩，卻被描繪成背叛黃國昌獨自淋雨的叛徒，「居然有臉將這件事拿出來扭曲為自己貼金的勳章」。對於黃國昌出版新書，卓冠廷表示，自己與妻子從沒興趣，但完全可以想像，這是一本多自戀、自憐、自溺，並且多麽深陷自己的才華瀟灑不可自拔的一封情書。卓冠廷說，但今天才知道，這本書裡描繪了當年時代力量5席立委在《勞基法》修法時期一系列攻防、凱道抗議前總統蔡英文事件，以及黃國昌如何踐踏這些戰友，來把自己墊高成一個孤獨的英雄。卓冠廷表示，黃國昌寫道，在2018元月總統府前抗議時，大約凌晨4時許，自己閉目養神，「但當再張開眼睛時，Freddy不見了，洪慈庸不見了，高潞也不見了」。卓冠廷秀出新聞，當時寫得非常清楚，在僵持3日之後，清晨4時許警方開始清場，洪慈庸在現場僵持，後續才被勸離。而黃國昌起初衝凱道，沒有跟戰友討論，想衝就衝，洪慈庸不也是陪著一起待到最後被清場？黃國昌的閉目養神，是把良心都閉起來了嗎？卓冠廷表示，這還只是新聞有講的，這8年來幾乎不提的事情是，當時洪慈庸剛經歷流產，身體狀況非常不穩。黃國昌知道，全黨團都知道，林昶佐還因此陪著去醫院。而忍受身體不適陪著一起撐到最後一天凌晨被清場的洪慈庸，在黃國昌自戀自溺的敘事底下，被描繪成一個背叛黃國昌獨自淋雨的叛徒。卓冠廷說，黃國昌若不自己提起這件事，這8年來幾乎未對外提過。但他居然有臉將這件事拿出來扭曲一個為自己貼金的勳章，還寫成書出版，真的難以想像。卓冠廷說，這本書恐怖的地方還不止如此，有人比黃國昌早去排隊，黃國昌可以延伸出「時代力量有民進黨的內鬼」的結論。黃國昌「前一天8點跑去議場獨自排隊」，隔天沒人跟他換班，他可以把自己講成一個孤獨的梟雄。卓冠廷說明，當年的時力，林昶佐、洪慈庸都是區域立委，要面對的是選民，不是黃國昌。黃國昌自己不跑選區，成天坐在議場門口表演排隊，那是他的選擇。2019年林昶佐、洪慈庸一樣去戰連任，黃國昌呢？整個選區拱手拋出，讓賴品妤臨時接手救火，「你就繼續坐在那裡排隊，戰了什麼東西？」最後卓冠廷表示，要成就自己，不必踩著別人，要自溺於孤獨的氣氛，不必拉別人配合演出。自己承擔自己所作所為的後果，為自己的行為負起責任。也不在意黃國昌關了多少燈，「但黃國昌為何永遠無法成為一個頂天立地的政治家？性格決定命運」。