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▲中信兄弟投手教練王建民前役9局上眼見自家投手保送投不停，跟牛棚通話後罕見暴氣、怒摔電話門。（圖／截圖自CPBL TV）

中華職棒中信兄弟昨（2）日以3：7不敵統一7-ELEVEn獅，9局上場邊出現小插曲，兄弟後援投手投手盧孟揚登板時連投3顆壞球，兄弟投手教練王建民被轉播鏡頭捕捉到罕見情緒失控，怒摔電話箱門。雙方總教練平野惠一、林岳平今（3）日皆表示，能理解王建民的心情；餅總說，這很正常，代表王建民對選手期望很高，還笑說自己更火爆；平野則說，「他（王建民）會生氣，代表抱持著想讓選手更好的態度，滿腔熱血去看待選手表現，所以才會有這樣子的反應。」前役9局上，兄弟以2：7落後，22歲年輕投手盧孟揚登板收尾，不料開局卻連投3次保送，當時轉播鏡頭剛好照到投手教練王建民，在與牛棚通完電話後，王建民掛上電話，罕見情緒激動怒摔電話箱門，畫面在網路上引發熱烈討論。王建民今日賽前語重心長，直言年輕投手要加油，「不用跟我對不起，球場是選手自己的生涯、成績，他們要想要怎麼樣的成績，自己就要拿出什麼樣的表現，就繼續努力。」獅隊總教練林岳平長年與王建民在國家隊一起共事，談到老朋友罕見動怒，餅總表示可以理解，「他應該對選手的期望很高，但選手表現讓他沒辦法掌握，當然他會比較躁一點，這很正常。」餅總笑說自己更火爆，「我也有摔過，但都躲起來。」餅總認為，當選手的表現無法達到教練的預期，教練適當去宣洩情緒，也會讓選手知道「我很在乎你場上的表現」，「選手表現沒辦法掌握，對投手準的這一環，他（王建民）可能又要激動叫後援投手準備，這是很正常現象。」餅總最後笑說，「和藹可親的學長，讓你看到暴躁的一面，這難免都會有。」兄弟總教練平野惠一賽前受訪時，被問到王建民罕見情緒失控，他表示不會太驚訝，直言誰都會生氣，「他（王建民）會生氣，代表抱持著想讓選手更好的態度，滿腔熱血去看待選手表現，所以才會有這樣子的反應。」平野直言，教練團都會抱持著熾熱的心情在看著選手，「當選手表現不如預期時，會有『啊！可惡，怎麼會這樣』的心情，但當大家丟得好時，也會有『哇！超棒，太好了』的心情。」對於盧孟揚開局連丟3個保送的想法，平野說，自己的想法與王建民差不多。