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台灣民眾黨選舉決策委員會今（3）日正式決議，2026年不徵召彰化縣長候選人。對此，日前明確表態參選的前立委蔡壁如直言「深感遺憾」，她強調自己走訪基層感受到強烈的藍白整合期盼，黨中央的決定顯然與民意存在差距，尊重民眾黨決定，但不會放棄回應民意的期待。民眾黨彰化縣黨部回應，強調政黨成長不是依靠單一個人，所有黨員都應把團隊與制度放在第一位。針對黨中央提及她對台中海線的承諾，蔡壁如在聲明中澄清，自己對海線的承諾從未改變、至今也持續在當地服務，但身為彰化媳婦，當鄉親希望她回去承擔責任時，她必須傾聽這份期待。她強調，自己加入民眾黨是為了認同創黨主席柯文哲的理念，而非個人政治位置，雖然黨中央選擇不投入彰化縣長選戰，但她會尊重黨內最終安排，繼續留在基層與支持者站在一起。面對蔡壁如的發言，民眾黨彰化縣黨部回應，強調黨內各項機制與程序都有明確規範，尊重制度與遵循程序是每位黨員基本原則，相關決策都是經過中央與地方充分討論後所形成的共識，團結從來不是口號，唯有把黨的整體發展放在優先位置，組織才能壯大。