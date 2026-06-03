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▲柯叔元在《阿松與阿暖》飾演個性木訥寡言、不擅表達的紙藝職人。（圖／Hami Video提供）

▲韓瑜在《阿松與阿暖》詮釋來自明朝的阿暖，劇中挑戰古裝扮相，展現有別以往的英氣造型。（圖／Hami Video提供）

柯叔元和韓瑜繼《阿榮與阿玉》後再度合作台劇《阿松與阿暖》，雖然彼此早已培養出絕佳默契，但柯叔元受訪時表示，自己觀察到韓瑜這幾年的成長與轉變，認為她面對高難度角色時更加沉穩從容，「感覺她的能量越來越強」，他更堅信：「韓瑜這次的角色『阿暖』會讓觀眾耳目一新！」劇中，柯叔元飾演個性木訥寡言、不擅表達的紙藝職人「王傳松」，相較於學習紙藝技巧，真正讓柯叔元感到挑戰的是與韓瑜飾演的「阿暖」之間跨越時空的情感關係，兩人不只是男女之情，更交織著師徒情誼與命運羈絆，要讓現代人與古代人的感情發展既合理又能打動觀眾，成為演出過程中最大的難題，他坦言：「現代人和古代人的戀愛，要讓觀眾覺得合理甚至喜歡，難度非常高。」談到與韓瑜印象最深刻的一場戲，柯叔元透露是一場韓瑜染病的橋段，劇中，他誤以為心愛的人即將離開人世，在極度無助與悲痛之下，仍必須強忍情緒向對方道別，那場戲不僅成為兩人情感的重要轉折，也讓他演到幾乎無法抽離。對柯叔元而言，《阿松與阿暖》講述的不只是愛情，更是每個人在人生裡學習理解家人、與自己和解的過程，希望觀眾都能隨著劇情感受角色的變化。Hami Video全新台劇《阿松與阿暖》於8日起每週一到週五晚間10點30分全台線上獨家首播。