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衛福部部定專科增列重症醫學 他盼政府健保制度可讓醫師得到應有支持

重症醫學科與感染科正式列入部定專科，未來2科訓練及考照會標準化，而衛福部2日召開「重症醫學專科醫師訓練及甄審籌備委員會第一次會議」，正式啟動重症醫學專科制度建置，籌備委員會召集人洪芳明表示，會有更為正式的培訓及認證機制，而這也可說是台灣重症醫療發展的重要里程碑。衛福部去年11月預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」草案，後續也正是將感染專科、重症醫學專科列入部定專科，為第24、25個專科。而衛福部召開相關會議，洪芳明指出，因為是正式部定專科，必須有更為正式的培訓跟認證機制。洪芳明提到，台灣重症科專科醫師近期數據可達到約3200人，當納入部定專科後，預估每年有機會增加超過100個。洪芳明認為，面對生死交關的脆弱時刻，重症醫學從來不是單一英雄的獨舞，而是深深仰賴內外科重症、胸腔重症、心臟重症、急診醫學科、麻醉醫學的緊密交織，更需要護理、呼吸治療、藥事、復健、營養與社工等專業團隊，共同編織危急病人的跨專業防護網。洪芳明表示，制度的建立只是勾勒出框架，真正的血肉在於多學會、多專科與多專業團隊的持續對話與共融。透過提升醫療品質與深化人才培育，台灣的重症醫學匯聚6大醫學會的力量，為未來的重症專科醫師打造培育搖籃。同時，洪芳明也期盼，政府與健保制度能進一步體恤第一線團隊長期處於高壓、高風險及高複雜度環境下的辛勞，讓醫師們得到應有的實質支持，進而吸引更多熱血醫師投入這項使命。洪芳明表示，台灣醫界持續深化跨學會、跨專科與跨職類的無間合作，攜手構築一個更有溫度且完善的重症醫療體系，守護住每一位重症病人的生命。