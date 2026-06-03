我是廣告 請繼續往下閱讀

產品應具備台灣NCC認證 鋰電池應通過台灣BSMI認證 鋰電池應有過充及過放保護機制 認明有完整檢驗與售後服務的可信任品牌

近年智慧居家需求快速成長，電子鎖市場也持續升級，從早期單純指紋、密碼解鎖，逐漸演變為結合人臉辨識、掌靜脈、電子貓眼、遠端監控等多功能智慧電子鎖。隨著功能日益多元，產品耗電量也相對提升，市場主流電源設計因此逐步從傳統鹼性電池，改為可拆卸充電式鋰電池，以滿足高效能運作需求。而近期市場上也陸續傳出部分電子鎖鋰電池疑似因品質不良、過熱或設計缺陷而產生膨脹、冒煙，甚至爆炸等安全事件，引發消費者對智慧門鎖安全性的高度關注。電子鎖業者 琺博門鎖 特別提醒，部分低價產品可能在電池保護機制、材料品質與安全檢驗上有所不足，短期看似節省預算，實際卻可能埋下居家安全風險，但只要在選購前留意這三點，也能安心使用電子鎖。目前市面上電子鎖品牌與產品眾多，品質參差不齊，尤其在鋰電池安全規範方面，真正完整通過相關認證的產品其實不多。建議消費者除了確認電子鎖本體及感應卡片、晶片鑰匙等解鎖設備應具備台灣NCC認證外，更重要的是搭配使用的鋰電池是否通過 BSMI 認證，才能確保產品在操作、充電、安全保護與穩定性上都符合台灣安全標準。深耕台灣鎖具市場 32 年的琺博門鎖，全系列產品均符合台灣NCC認證，鋰電池產品亦通過台灣BSMI認證核可，產品更依據台灣氣候與居住環境打造，並導入第三方機構驗證的「六大安心保證」，包含防火認證、台灣資安 L2 認證、工研院鹽霧測試、SGS 防水防塵測試、抗菌抗病毒專利以及全自動靜音鎖體專利，從居家安全、資安到耐用性全面把關，提供消費者更安心的智慧門鎖選擇。隨著智慧家庭普及，電子鎖已逐漸成為現代住宅的重要標配。消費者在追求便利與科技感的同時，更應重視產品背後的安全驗證與品牌保障，才能真正享受智慧居家帶來的安心與便利。