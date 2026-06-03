交通部公路局高雄市區監理所旗山監理站於今(3)日，結合「醫、政、監」三方資源，到高雄市六龜區公所，舉辦偏鄉首場一站式高齡換照服務，現場提供體格檢查、認知功能測驗、安全講習及駕照換發等整合式服務，期透過行動化講習深入基層，免除高齡長者長途奔波的不便，即可一次完成換照程序，讓高齡長輩安全駕駛更放心，攜手共同守護銀髮族用路安全。
公路局高雄市區監理所旗山監理站站長鄭棍泉表示，高雄市區監理所旗山監理站為因應交通部自115年5月31日起正式實施高齡駕駛人換照新制，換照適用年齡由75歲下修至70歲，旗山監理站乃積極推動偏鄉關懷服務。
旗山監理站站長鄭棍泉說，偏鄉六龜區地形南北狹長、幅員廣闊，部分長者往返旗山監理站需耗費大量交通時間，旗山監理站為改善偏鄉長者因交通不便影響換照的意願，甚至衍生駕照逾期、使用註銷駕照等風險，此次乃攜手六龜區公所、六龜區衛生所，以及在地「幸福巴士」業者共同合作，在六龜區長劉文甲及各里里長、里幹事熱心協助聯繫與引導下，安排有換照需求的長者到六龜區公所就近辦理高齡駕駛人換照程序，讓高齡長輩安全駕駛更放心。
鄭棍泉並說，高雄市偏鄉首場一站式高齡換照服務，現場透過行動監理車進駐服務，長者可一次完成體格檢查、認知功能測驗(75歲以上適用)、交通安全講習及換發新照等完整換照流程，讓換照長者享受便利、高效率的在地化服務，經統計，此次偏鄉高齡換照服務活動，共有50位鄉親順利完成高齡換照，獲得在地長者一致好評與肯定。
一位住在六龜區寶來里的劉姓居民說，他從寶來里住家開車到旗山監理站單趟就要將近1個半小時，還得事先完成體檢，此次搭乘幸福巴士到六龜區公所現場，大約30分鐘即可抵達，而且體檢、上課、換照都能一次完成，真的非常方便，大幅節省往返時間與交通負擔。
旗山監理站站長鄭棍泉指出，高齡換照新制已正式上路，70歲以上駕駛人在收到換照通知後，須於2年緩衝期間內完成換照，經體格檢查合格並完成交通安全講習後，新照有效期限可至75歲，而75歲以上駕駛人則仍維持每3年換照1次，並須通過認知功能測驗。
鄭棍泉並指出，旗山監理站為提升偏鄉長者換照便利性，除固定於每週一、三、五下午1時30分，在旗山監理站辦理高齡換照講習，建議民眾先到監理服務網預約外，轄區駕訓班也預計自6月中旬起陸續開課，提供更多就近上課之選擇，未來旗山監理站也將持續與各偏遠地區區公所合作，定期辦理下鄉一站式服務，以落實保障交通安全與延續高齡者行動力之施政目標。
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鄭棍泉並說，高雄市偏鄉首場一站式高齡換照服務，現場透過行動監理車進駐服務，長者可一次完成體格檢查、認知功能測驗(75歲以上適用)、交通安全講習及換發新照等完整換照流程，讓換照長者享受便利、高效率的在地化服務，經統計，此次偏鄉高齡換照服務活動，共有50位鄉親順利完成高齡換照，獲得在地長者一致好評與肯定。
一位住在六龜區寶來里的劉姓居民說，他從寶來里住家開車到旗山監理站單趟就要將近1個半小時，還得事先完成體檢，此次搭乘幸福巴士到六龜區公所現場，大約30分鐘即可抵達，而且體檢、上課、換照都能一次完成，真的非常方便，大幅節省往返時間與交通負擔。
鄭棍泉並指出，旗山監理站為提升偏鄉長者換照便利性，除固定於每週一、三、五下午1時30分，在旗山監理站辦理高齡換照講習，建議民眾先到監理服務網預約外，轄區駕訓班也預計自6月中旬起陸續開課，提供更多就近上課之選擇，未來旗山監理站也將持續與各偏遠地區區公所合作，定期辦理下鄉一站式服務，以落實保障交通安全與延續高齡者行動力之施政目標。