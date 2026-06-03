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▲公路局高雄市區監理所旗山監理站舉辦偏鄉首場一站式高齡換照服務。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄市區監理所旗山監理站鄭棍泉(前排右)與六龜區長劉文甲(前排左)到場為高齡長輩換照加油打氣。(圖／高雄市區監理所旗山監理站提供)

▲高雄市區監理所旗山監理站鄭棍泉(站立者)宣導實施高齡駕駛人換照新制的重要性。(圖／高雄市區監理所旗山監理站提供)

交通部公路局高雄市區監理所旗山監理站於今(3)日，結合「醫、政、監」三方資源，到高雄市六龜區公所，舉辦偏鄉首場一站式高齡換照服務，現場提供體格檢查、認知功能測驗、安全講習及駕照換發等整合式服務，期透過行動化講習深入基層，免除高齡長者長途奔波的不便，即可一次完成換照程序，讓高齡長輩安全駕駛更放心，攜手共同守護銀髮族用路安全。公路局高雄市區監理所旗山監理站站長鄭棍泉表示，高雄市區監理所旗山監理站為因應交通部自115年5月31日起正式實施高齡駕駛人換照新制，換照適用年齡由75歲下修至70歲，旗山監理站乃積極推動偏鄉關懷服務。旗山監理站站長鄭棍泉說，偏鄉六龜區地形南北狹長、幅員廣闊，部分長者往返旗山監理站需耗費大量交通時間，旗山監理站為改善偏鄉長者因交通不便影響換照的意願，甚至衍生駕照逾期、使用註銷駕照等風險，此次乃攜手六龜區公所、六龜區衛生所，以及在地「幸福巴士」業者共同合作，在六龜區長劉文甲及各里里長、里幹事熱心協助聯繫與引導下，安排有換照需求的長者到六龜區公所就近辦理高齡駕駛人換照程序，讓高齡長輩安全駕駛更放心。鄭棍泉並說，高雄市偏鄉首場一站式高齡換照服務，現場透過行動監理車進駐服務，長者可一次完成體格檢查、認知功能測驗(75歲以上適用)、交通安全講習及換發新照等完整換照流程，讓換照長者享受便利、高效率的在地化服務，經統計，此次偏鄉高齡換照服務活動，共有50位鄉親順利完成高齡換照，獲得在地長者一致好評與肯定。一位住在六龜區寶來里的劉姓居民說，他從寶來里住家開車到旗山監理站單趟就要將近1個半小時，還得事先完成體檢，此次搭乘幸福巴士到六龜區公所現場，大約30分鐘即可抵達，而且體檢、上課、換照都能一次完成，真的非常方便，大幅節省往返時間與交通負擔。旗山監理站站長鄭棍泉指出，高齡換照新制已正式上路，70歲以上駕駛人在收到換照通知後，須於2年緩衝期間內完成換照，經體格檢查合格並完成交通安全講習後，新照有效期限可至75歲，而75歲以上駕駛人則仍維持每3年換照1次，並須通過認知功能測驗。鄭棍泉並指出，旗山監理站為提升偏鄉長者換照便利性，除固定於每週一、三、五下午1時30分，在旗山監理站辦理高齡換照講習，建議民眾先到監理服務網預約外，轄區駕訓班也預計自6月中旬起陸續開課，提供更多就近上課之選擇，未來旗山監理站也將持續與各偏遠地區區公所合作，定期辦理下鄉一站式服務，以落實保障交通安全與延續高齡者行動力之施政目標。