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嗡嗡作響不是普通蒼蠅！認識畜牧場 2 大吸血害蟲

▲豬隻身上的牛虻或廄刺蠅，皮膚一有傷口立即吸引更多同伴爭相叮咬吸血。（圖／新北市動保處）

▲上危害最烈的是「牛虻」與「廄刺蠅」，豬隻遭叮咬傷口至少1至2週才會痊癒。（圖／新北市動保處）

防蟲治標更要治本！落實 5 大環境管理避免受罰

▲養豬場架設防蟲紗網防止蚊蟲入侵。（圖／新北市動保處）

隨著夏季來臨，高溫也讓畜牧場迎來病媒昆蟲繁殖高峰期。新北市政府動物保護防疫處提醒轄內畜牧場，密切注意「牛虻」與「廄刺蠅」兩大吸血害蟲。這兩蠅種不僅會因叮咬導致乳牛、豬隻劇烈疼痛與暴躁不安，進而引發皮膚潰爛、泌乳量及體重下滑等嚴重經濟損失，更是傳播重大傳染病的頭號媒介。對此，新北市動保處透過物理誘捕方式，，攜手農戶阻絕病媒昆蟲。許多農戶常誤以為畜舍內嗡嗡作響的只是普通家蠅，但實際上危害最烈的是，牛虻體型巨大、飛行神速，雌蟲口器如利刃，能輕易劃破動物皮膚舔吸血液，廄刺蠅體型雖似普通家蠅，亦有堅硬黑色口針且雌雄成蟲皆具吸血習性。動物遭受這兩種害蟲叮咬時，會因劇痛而頻頻甩尾、踢腳、皮膚抽搐，長期處於熱緊迫與焦慮狀態；更嚴重的是，這兩類害蟲常在不同個體間輪流吸血，極易傳播重大動物疫病，是畜牧場生物安全防疫上的頭痛問題。為了協助農戶有效對抗蚊蠅侵擾，新北市動保處主動發放防蠅專用消毒水、捕蠅紙、捕蠅燈等防蠅物資。今年，動保處更利用廄刺蠅與牛虻喜好停歇於「明亮、反光白牆」的特殊趨性，指導農戶自行製作「白色瓦楞板噴塗透明捕蠅膠」的新型誘蠅裝置。此膠板能精準吸引害蟲降落並牢牢黏捕。經畜牧場實地使用反饋，該裝置懸掛於畜舍周邊後，短短數日內便密密麻麻黏滿了吸血蠅類，大幅降低了家畜被叮咬的頻率，成功為轄內畜牧業築起堅實的防疫屏障。對此，養豬戶林先生也現身說法，分享雙管齊下的抗蟲成效：「過去每到端午節、夏至前後，豬群常因廄刺蠅與牛虻瘋狂叮咬，痛到在欄舍內頻頻跳腳踢腹，甚至因焦慮而互相咬尾。豬隻一焦慮緊迫就不吃飼料，嚴重時體重還會下滑。最近採用消毒水與物理誘捕雙管齊下，特別是懸掛了動保處指導的『白色瓦楞板』，膠板掛上去才一天，整張白板就被密密麻麻的蠅蟲黏到變成黑色的，成果非常不錯！」新北市動保處表示，發放防蠅物資與物理捕捉屬於輔助之計，若要徹底杜絕蟲害公害，仍須從牧場「環境自主管理」做起，落實清除孳生源、割除周邊雜草、架設防蟲紗網、架設防蟲紗網、強化風扇對流以及實施定期清消等 5 大防蠅綜合管理措施。動保處也特別提醒，依據《動物傳染病防治條例》第 14 條第 1 項規定，畜牧場動物所有人或管理人有義務落實飼養場所及設備之消毒、環境改善、動物隔離及病媒驅除等措施。若未積極配合，將依同法第 45 條裁處 3 萬至 15 萬元罰鍰。在夏日防疫關鍵期，請各農戶務必善用防蠅物資，共同守護畜牧環境安全。