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輝達CEO黃仁勳日前出席GTC Taipei大會演講時，身後背板公開了和自家公司合作的AI供應鏈台廠，其中凌華科技（ADLINK）也名列「AI伺服器、ODM、系統整合」榜上，消息曝光後，韓團NCT粉絲紛紛搶著購入這間公司股票，因為主要在中國活動的WayV分隊，台灣籍成員劉揚揚，就是凌華科技董事長劉鈞的親生兒子，自家公司市值276億被封為「最有錢富二代。」25歲的劉揚揚，在台灣新北市出生長大，直到小學四年級時舉家移民至德國，而他也在當地定下了想要進入演藝圈的夢想，2016年，他參加SM娛樂在台北的徵選，順利脫穎而出後，2018年他以NCT旗下分隊之一WayV成員身分出道，目前主要在中國活動中。而劉揚揚出道以來就一直以「富二代偶像」著名，不過許多人都不知道所謂的「富二代」究竟家中是多有錢，事實上，他的父親劉鈞是市值276億「凌華科技」董事長；母親則是凌華教育基金會董事長倪寒芬，去年還買下了邱澤在迪化街的房產作為自家基金會使用。不僅如此，凌華科技近日更是被列入黃仁勳AI供應鏈當中，讓許多粉絲看好未來公司股價漲幅，紛紛打開證券APP下單，「劉揚揚我買了你家的股票，不要讓我失望！」、「5年前就上車6166，一切都要感謝劉揚揚」、「如果回到2021，請買劉揚揚家股票。」根據了解，凌華科技過去一個月已漲幅54.31%，今（3）日收盤價為127塊，在AI產業鏈的推波助瀾下，這位富二代偶像更是話題滿滿。