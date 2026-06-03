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中華職棒中信兄弟昨（2）日以3：7不敵統一7-ELEVEn獅，上半季淘汰指數正式歸零，宣告遭到淘汰，接下來必須為下半季以及全年戰績而努力。兄弟總教練平野惠一今（3）日向球迷道歉，「我們一定會正視這個現實，為了能夠再創造一支強隊，不管是球團也好、球隊也好，一直繼續齊心協力去努力。」平野指出，過去帶兵2年，擁有許多好的回憶，今年戰績不理想，也藉此得到各種經驗，「我一定會繼續全新全意，為了球隊去付出。」兄弟過去2個賽季都奪下70勝，連續2年以全年戰績首位進入台灣大賽，不過去年遭到樂天桃猿「下剋上」，與2連霸擦身而過。今年球季兄弟從開季就一路低迷，開幕戰至4月底的開季前20戰僅拿6勝14敗，5月仍不見起色，22戰只拿7勝15敗。進入6月，兄弟首戰以3：7不敵獅隊，終止近期2連勝，上半季率先吞下30敗，淘汰指數也歸零，正式宣告上半季淘汰，接下來必須力拚下半季冠軍或是全年戰績前3名才可以獲得季後賽門票資格。兄弟總教練平野惠一今日向球迷道歉，「首先對於一直努力支持我們的球迷們，感到非常不好意思與抱歉，我們一定會正視這個現實，為了能夠再創造一支強隊，不管是球團也好、球隊也好，一直繼續齊心協力去努力。」今年是平野執教第3個賽季，「前2年大家都給了我一個很好的回憶，目前為止雖然成績不是很好，也藉此得到了各種的經驗，我一定會繼續全新全意，為了球隊去付出。」