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美國與伊朗戰爭已打超過三個月，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）至今無任何公開露面畫面，生死存疑。然而，美國總統川普（Donald Trump）在週三播出的《Pod Force One》訪談中表示，穆吉塔巴有在參與談判，並表示想與他見面，甚至稱雙方之間「相處得相當不錯」。根據紐約郵報報導，現年56歲的穆吉塔巴自2月28日戰爭爆發以來便未曾公開露面，諸多報導指向他在襲擊中受傷，而其父親、已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）以及其他家庭成員則已身亡。美國與伊朗的談判，這名最高領袖有無涉入？川普談到穆吉塔巴時表示：「他當然有參與其中。是的，我認為人們非常尊重他。」川普告訴紐約郵報，「我還沒有榮幸見過他……，如果你相信那些報導的話，他身上少了很多不同的部位。」當被問及是否可能與穆吉塔巴會面時，川普表示，「是的，我想見他。我很願意見任何人。我想見他，而我們大概會在某個時候見面，這取決於事情最終如何發展。」值得注意的是，川普對穆吉塔巴的態度已有所轉變。川普先前曾將他形容為無足輕重以及不適合領導伊朗的人選。川普一向不拘泥於傳統外交慣例，樂於與美國的對手進行面對面接觸，並主張這種打破常規的做法有助於建立關係，使美國更加安全。在第一任期內，川普曾與北韓領導人金正恩互通他所稱的「情書（love letters）」，雙方共會面三次，並成功緩和了核武對峙局勢。