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2026地方大選倒數計時，國民黨主席鄭麗文訪美回國後將展開行動中常會，替全台戰將輔選。國民黨高層今（3）日透露，首場將於6月24日從台東起跑，第二場則到澎湖。該高層也評估，目前國民黨選情，「從台灣頭到台中，應該都沒有問題」，至於彰化則還要努力；至於其他非藍營選區，最大希望是屏東、高雄，立法院前院長王金平「對高雄也很有信心」。黨高層說，原本首場行動中常會選在澎湖，但由於澎湖花火節機票訂不到改期。至於其他縣市選情，黨高層坦言，彰化原本穩穩的，但因為謝家姐弟問題搞不定，不可能一個選縣長一個選議長，最後才發展成這樣；另外雲林沒有問題、宜蘭縣長地方整合也八到九成，一般民眾對國民黨縣長參選人吳宗憲的口條、立院表現印象不錯。至於其他非藍營縣市，黨高層證實，確定以「在野大聯盟」形式，禮讓無黨籍朴子市長吳品叡，另外「最大希望是屏東跟高雄」，希望在這兩縣市政黨輪替，立法院前院長王金平也「對高雄也很有信心」。不過該高層也指出，高雄市長參選人柯志恩缺乏中南部「氣口」，身段不夠柔軟、過於菁英，在原縣區仍有進步空間。