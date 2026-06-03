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高盛證券最新指出，鴻海具備研發能力、全球製造規模與完整AI供應鏈整合優勢，看好公司在AI伺服器與主權AI基礎建設商機中的成長空間，維持鴻海「買進」評等，目標價400元。高盛表示，從今年台北國際電腦展（COMPUTEX）展出內容來看，鴻海建立從關鍵零組件、模組、散熱、光通訊到整機機櫃的完整解決方案。隨生成式AI應用持續擴大，終端AI推論需求快速增加，AI伺服器量產與出貨動能仍是後續觀察重點。高盛也點出，鴻海正積極參與歐洲製造、布建歐洲AI基礎設施建置，將與歐洲AI計算供應商Bull共同推動AI與雲端基礎設施專案，其中在法國投資預計超過1.2億歐元，也與Radiall、Thales合作，推進零組件量產。COMPUTEX期間，輝達執行長黃仁勳也到鴻海展位參訪，由鴻海董事長劉揚偉親自接待。鴻海並展示旗下電動車與AI機器人等產品，讓市場關注鴻海除AI伺服器外，在電動車、機器人與智慧應用上的多元布局。其中，鴻華先進新款電動車Cavira定位中型SUV，預計6月17日在台正式發表上市，下半年將出口紐澳市場；夏普Poketomo則是對話式AI機器人，搭載AI大語言模型與雲端記憶技術，已於5月登陸台灣市場。