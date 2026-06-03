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法國網球公開賽上演灰姑娘傳奇！世界排名第114位的波蘭資格賽選手克瓦琳絲卡（Maja Chwalinska），在今（3）日的女單八強賽中以7：6 (7：3)、6：3直落二擊敗第22種子卡林斯卡亞（Anna Kalinskaya），成為公開化年代以來，第二位打進法網女單四強的資格賽球員。24歲的克瓦琳絲卡在本屆法網賽場上銳不可擋，在此之前她已陸續淘汰包括鄭欽文、梅騰絲（Elise Mertens）、莎卡瑞（Maria Sakkari）及派瑞（Diane Parry）等多位好手。今日面對種子選手卡林斯卡亞，儘管開局首局即遭到破發，她仍迅速穩住陣腳，在耗時1小時55分鐘的比賽中展現強大韌性，最終以直落二勝出。她在賽後的數據表現相當亮眼，在首盤賽事中，儘管曾因錯失盤末點而兩度遭到破發，最終仍於搶七決勝局中勝出；進入次盤後，她更以4：1的領先優勢奠定勝基，儘管隨後出現接連破發的混亂戰局，但她仍憑藉開局累積的領先優勢，順利將比賽收下。隨著四屆法網冠軍史威雅蒂（Iga Swiatek）於第四輪不敵柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）出局，原先波蘭球迷普遍擔憂當地選手在賽事後段缺席，克瓦琳絲卡的崛起無疑成了波蘭網壇的強心針。她不僅成為公開化年代以來，第2位闖入法網單打四強的波蘭選手，更是公開化年代史上第6位闖入大滿貫女單四強的資格賽選手。盤點大滿貫史上能達成此壯舉的資格賽選手，包含1978年澳網的馬蒂森（Christine Matison）、1999年溫網的史蒂芬森（Alexandra Stevenson）、2020年法網的波多羅斯卡（Nadia Podoroska）、2021年美網的拉杜卡努（Emma Raducanu）及 2024 年澳網的雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）。其中，拉杜卡努是唯一最終奪冠的選手。克瓦琳絲卡在生涯第三次的大滿貫會內賽之旅中，即創下了如此驚人的紀錄。接下來，她將於準決賽對決世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）與第25種子施奈德（Diana Shnaider）之間的勝者，力拚最後一張決賽入場券，延續這場令人驚豔的「夢幻之旅」。