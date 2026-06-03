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▲各務孝太將「謝謝老爸把我生在這世界」誤寫成「謝謝老爸把我射在這世界」，讓粉絲笑翻。（圖／翻攝自各務孝太Threads）

▲各務孝太演過劇集《違反校規的跳投》、《第九節課》、國片《下半場》、港片《但願人長久》等，也參與綜藝節目《全明星運動會》第4季，人氣持續成長。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲各務孝太（右）和余杰恩在《向流星許願的我們》組成「海哲CP」，戲裡戲外都有好感情。（圖／有意思國際傳媒提供）

29歲台日混血男神各務孝太近期主演BL奇幻劇《向流星許願的我們》知名度竄升，戲中飾演形象陽光、為愛義無反顧的船員「濱口蒼海」（小海、Hama醬），擄獲不少男女粉絲的心，小學6年級才從名古屋回台定居的他，中文程度不算太好，有劇迷翻出他去年父親節發的貼文，一句「謝謝老爸把我生在這世界」誤寫成「謝謝老爸把我射在這世界」，讓眾人笑虧：「我太震驚了！」去年父親節前夕，各務孝太在粉專分享請爸爸吃飯的影片，配文寫下：「提早幫爸爸過父親節，世界的爸爸父親節快樂！謝謝老爸把我射在這個美好世界！」後來發現寫錯字，趕緊將「射」訂正成「生」。許多劇迷看了各務孝太的該篇舊貼文，忍不住留言：「這樣講應該也沒有問題」、「這邊懷疑語音輸入討厭孝太」、「笑到不行」、「因為如果是風田那一定是有意的，但孝太就五五波，不過這個字的效應太強了」、「嚇一波大的...」各務孝太過去受訪表示，他的中文聽和說很流利，但讀寫能力較不擅長，拍戲遇到導演臨時改台詞時，通常需要靠大字報或跑馬燈來輔助，平常和他人傳訊息大多使用語音輸入法，因此常常鬧出笑話，日前他才把「白T」寫成「白痴」，讓《向流星許願的我們》劇中男友余杰恩忍不住公開兩人對話截圖，揶揄好友。父親是日本人，母親為台灣人的各務孝太，11、12歲時從日本返回台中定居，2016年參加網路選秀節目《天團星計畫》踏入演藝圈，演過不少戲劇，如《違反校規的跳投》、《第九節課》、國片《下半場》、港片《但願人長久》等，也參與綜藝節目《全明星運動會》第4季，人氣持續成長，他的姊姊各務禮美奈也是藝人，目前為中華職棒味全龍啦啦隊「小龍女」練習生。