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為了即將進入審議階段的「營養午餐專法」，提出更完善的法案，教育及文化委員會召集委員、國民黨立委羅廷瑋與同黨立委羅智強、徐巧芯、王育敏、陳玉珍等人，組成「日本AI教育及營養午餐考察團」前往日本實地走訪，但引發民進黨質疑「薪水小偷」，放著預算不審卻帶頭用公費出國？考察團強調「這次赴日考察是全程自費」。羅廷瑋今（3）日發文指出，此行的核心重點在於深入了解日本在AI教育以及營養午餐制度上的實際運作情況，日本現行的營養午餐制度非常完整，從最上游的食材採購、專業營養師制度、供餐管理，到校園內的共餐方式以及廚餘回收等環節，都具有高度的參考價值，委員們認為，與其坐在台灣空談，不如直接走進日本的教育現場實地了解並提問，透過與當地學校的實際交流與學習，才能將經驗帶回台灣，進而轉化為更切合實際需求的政策與法案。針對綠營質疑，羅廷瑋等人在聲明中反擊開嗆，比起忙著抹黑別人，他們更關心如何讓台灣的孩子，獲得更好的教育環境與更安心的營養午餐，也強調不論是機票還是住宿費用，均由參與的委員自行負擔，絕無動用公帑，大酸民進黨可以不做功課，但不必阻止別人認真做功課，呼籲各界將焦點回歸到攸關孩童福祉的教育與法案推動上。