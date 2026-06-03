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出口民調公布 執政黨取得11地領先

電視台預測 共同民主黨大勝

外媒分析李在明評價正面 鞏固執政授權

韓國今（3日）舉行全國地方選舉，這也是總統李在明上任後首場大選，被視為是執政「期中考」。出口民調顯示，執政的共同民主黨在首爾在內的11個地區取得穩定領先，國民力量黨僅在慶尚北道1處勝券在握。韓國放送公社（KBS）、文化廣播公司（MBC）及SBS電視台（SBS）等三大電視台，於當地時間今日下午6時投票結束之際同時公布了此項出口民調結果。民調顯示，共同民主黨在首爾特別市、京畿道、仁川廣域市、慶尚南道、蔚山廣域市、大田廣域市、世宗特別自治市、忠清南道、忠清北道及濟州特別自治道等11地均取得領先優勢。國民力量黨僅在慶尚北道領先。其餘如釜山、大邱、全羅北道及江原道等4個地區，兩黨候選人則陷入激烈拉鋸。被視為最大指標戰場的首爾，共同民主黨候選人鄭願伍預估獲得51.4%的得票率，領先國民力量黨現任市長吳世勳46.0%；釜山市長方面，共同民主黨候選人田載秀（50.2%）以微弱優勢領先國民力量候選人樸亨埈（48.3%）；大邱市長方面，民主黨候選人金富謙（49.1%）和國民力量候選人秋慶鎬（49.9%）幾乎不相上下。慶尚北道知事部分，國民力量黨在此維持傳統優勢，候選人李喆雨（이철우）以69.7%的預估得票率，大幅領先共同民主黨候選人吳中基（Oh Jung-ki）的30.3%，成為保守派唯一篤定勝選的區域。本項聯合出口民調由益普索、韓國研究及韓國國際研究共同執行，針對全國16個市、道共615個投票所完成投票的選民進行抽樣訪談。在95%的信心水準下，抽樣誤差範圍最小約為±1.7個百分點，最大約為±4.1個百分點。JTBC電視台也公布獨立進行的預測調查，預估共同民主黨將在10個地區勝選，國民力量黨拿下1處，並將大邱廣域市、忠清南道、忠清北道、全羅北道及慶尚南道等5個地區列為膠著戰區。《路透社》分析指出，選前民調顯示李在明因聚焦民生經濟議題、推動企業管治改革，以及帶動韓國綜合股價指數（KOSPI）屢創新高而獲得正面評價；同時，政府擴大財政支出也有助於抵消高能源價格對民眾的衝擊。不過批評者指出，李在明政府在抑制房價壓力上面臨困境，並質疑其利用司法和國會來掩護自身及盟友的刑事案件。若民主黨取得決定性勝利，將進一步鞏固李在明的執政授權，使其得以繼續推動親市場、積極的財政政策，並維持對北韓的和解外交姿態，但預計選後不會出現重大的政策變化。