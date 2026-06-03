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中華職棒中信兄弟今（3）日持續在臺北大巨蛋交手統一7-ELEVEn獅，此役兄弟推出王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）交手獅隊洋投銳力獅（Denyi Reyes），獅隊在2局上靠著張翔的深遠二壘安打先馳得點，9局上陳聖平替獅隊追加保險分，終場獅隊就以2：0完封兄弟，羅戈主投6局失1分，演出本季第9場優質先發，卻未獲打線奧援，吞下本季第7敗。獅隊在2局上先發制人，潘傑楷在一出局後觸身球上壘，隨後發動盜壘，成功進佔二壘，雖然陳聖平遭到三振，但張翔敲出左外野深遠二壘安打，助獅隊先馳得點，取得1：0領先。兄弟在2局下展開反攻，詹子先率先敲安，並藉由隊友短打推進上到二壘，面對失分危機，銳力獅穩住陣腳，先三振張志豪，再讓林瑞鈞敲出游擊滾地球出局，讓兄弟留下殘壘。羅戈在2局上失分後，雖然在4局上再度遇到得點圈危機，不過他展現化解危機的能力，連續解決陳聖平、張翔，讓獅隊無法添加保險分，羅戈此役主投6局失1分，但未獲得打線奧援，吞下本季第7敗，再度並列聯盟敗投王。銳力獅此役前7局無失分，8局下續投，兩出局被張士綸敲安後退場，獅隊啟用牛棚，高塩將樹登板「拆彈」，讓岳政華敲出外野飛球出局，獅隊守下領先優勢。9局上獅隊添加保險分，潘傑楷從吳俊偉手中選到保送，陳聖平補上二壘安打，獅隊攻下第2分，取得2：0領先。9局下鍾允華登板「關門」，順利收下最後3個出局數，終場獅隊就以2：0完封兄弟，送給兄弟2連敗，獅隊則是拿下3連勝。