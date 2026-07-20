台灣時間今（20）日凌晨3點為世界盃足球賽決賽，由梅西領軍的阿根廷對上「無敵艦隊」西班牙，最終西班牙以1:0粉碎阿根廷的連霸夢奪冠，「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳昨天深夜分享一張疑似上空的照片，問粉絲：「要等到3點多看足球賽嗎？」
陳美鳳發疑似上空照 粉絲：該不會沒穿衣服
昨天晚上11點多，陳美鳳在臉書發文，透露準備卸妝和泡澡，但凌晨有世足賽決賽，猶豫是要等到3點多看比賽，還是要先就寢，但又想到明一大早就要梳化妝上工，讓她頗感矛盾，隨文附上在浴室的照片，可見陳美鳳長髮垂肩，看似一絲不掛，僅拿著一隻玩具鴨遮掩胴體，若隱若現十分性感。
貼文一發布，網友湧入留言：「美鳳姐在浴室洗香香」、「鳳姐好正」、「好美好迷人的女人」、「該不會沒穿衣服吧」、「突然大尺度...」、「小心不要走光了」、「是裸體嗎？」
不節食、出門帶熱薑湯 陳美鳳凍齡術大公開
陳美鳳魔鬼身材數十年如一日，歸功每天起床先喝溫開水，並備一壺熱薑湯出門，平常不節食、少碰炸、甜和澱粉，盡量吃原型食物，吃完一顆蘋果才會吃正餐，搭配每週一至兩次瑜伽、重訓、騎腳踏車或快走，維持好體態。
此外，陳美鳳不諱言會藉醫美技術留住歲月，透露1年固定「進廠維修」1次，但不碰拉皮、埋線等手術，只做小醫美。
資料來源：陳美鳳 MeiFen臉書
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昨天晚上11點多，陳美鳳在臉書發文，透露準備卸妝和泡澡，但凌晨有世足賽決賽，猶豫是要等到3點多看比賽，還是要先就寢，但又想到明一大早就要梳化妝上工，讓她頗感矛盾，隨文附上在浴室的照片，可見陳美鳳長髮垂肩，看似一絲不掛，僅拿著一隻玩具鴨遮掩胴體，若隱若現十分性感。
貼文一發布，網友湧入留言：「美鳳姐在浴室洗香香」、「鳳姐好正」、「好美好迷人的女人」、「該不會沒穿衣服吧」、「突然大尺度...」、「小心不要走光了」、「是裸體嗎？」
陳美鳳魔鬼身材數十年如一日，歸功每天起床先喝溫開水，並備一壺熱薑湯出門，平常不節食、少碰炸、甜和澱粉，盡量吃原型食物，吃完一顆蘋果才會吃正餐，搭配每週一至兩次瑜伽、重訓、騎腳踏車或快走，維持好體態。
此外，陳美鳳不諱言會藉醫美技術留住歲月，透露1年固定「進廠維修」1次，但不碰拉皮、埋線等手術，只做小醫美。