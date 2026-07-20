出國返台有接送需求的民眾注意，桃園機場公司祭出重大新規！因應來台旅客大增，不少接機人員習慣用立牌、行李或私人物品強占旅客出口處的公共矮牆，此舉引發多次卡位糾紛。官方宣布即日起至 7 月 31 日為宣導期，8 月 1 日起若經勸導未見改善，最重開罰 2 萬 5000 元並強制驅離，提醒大家別以身試法。
🟡接機大廳爆卡位糾紛！官方下達全面整頓命令
隨著全球觀光旅遊熱潮全面復甦，來台的國際旅客數量穩定增加，各大旅行社與飯店業者的接機業務量隨之大增，好讓旅客一下飛機就能直奔行程。
然而，桃園機場公司日前發函給各大旅行業同業公會，直指近來接機大廳的營運秩序出現嚴重違規，許多不知情的人紛紛踩雷。部分接機服務人員在人潮擁擠的尖峰時段，習慣直接利用接機立牌、隨身行李或其他個人物品，長期強占接機大廳旅客出口處的矮牆。官方指出，這種自私的占用行為，不僅直接破壞了航廈的公共通行動線，過去更曾在現場引發多次接機同業之間的占位糾紛與口角，嚴重有損國家門面形象。
🟡七月底前為加強勸導！八月起違規開罰2.5萬
桃園機場公司強調，接機大廳本就屬於全體旅客與接機民眾的公共通行空間，絕對不允許任何人以立牌或物品進行私自強占。為了給予業者與大眾調整適應的時間，桃機官方已經排定兩階段的鐵腕執法時程，提醒大家注意新規切勿踩雷：
加強勸導期（即日起至 2026 年 7 月 31 日）：
機場管理人員將不定時執行航廈加強巡檢，若發現有違規占用矮牆的接機人員，將當場給予口頭勸導與限期改善宣導。
正式開罰期（2026 年 8 月 1 日起）：
宣導期滿後官方將動真格，若發現仍有違規占用行為且經勸導未見改善者，將嚴格依據《民用航空法》第 119 條之 3 第 1 項規定，直接處新台幣 5000 元以上、2 萬 5000 元以下罰鍰。如果違規情節嚴重或當場拒絕配合，更將會同航空警察局採取強制措施，直接強制驅離航空站。
🟡尖峰時段一位難求！業界盼能規劃接機專區管理
對於機場公司大動作祭出鐵腕新規，《中央社》報導旅行社業者李奇嶽坦言，每當機場迎來航班降落的黃金尖峰時段時，現場接機大廳人滿為患，接機同業確實經常面臨「找不到地方站」的實務困境，因此過去才會偶爾發生部分人員使用較大型物品或行李進行占位的情況。
李奇嶽認為，為了維持國家門面，加強宣導同業遵守航廈秩序確實有其必要性。不過他也站在第一線實務運作的角度向官方建議，如果機場公司未來可以在航廈內規劃一個「接機人員專門特區」，並針對接機立牌實施統一的規格化管理，或許能成為兼顧航廈通暢與業者既有需求的根本解決之道。
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隨著全球觀光旅遊熱潮全面復甦，來台的國際旅客數量穩定增加，各大旅行社與飯店業者的接機業務量隨之大增，好讓旅客一下飛機就能直奔行程。
然而，桃園機場公司日前發函給各大旅行業同業公會，直指近來接機大廳的營運秩序出現嚴重違規，許多不知情的人紛紛踩雷。部分接機服務人員在人潮擁擠的尖峰時段，習慣直接利用接機立牌、隨身行李或其他個人物品，長期強占接機大廳旅客出口處的矮牆。官方指出，這種自私的占用行為，不僅直接破壞了航廈的公共通行動線，過去更曾在現場引發多次接機同業之間的占位糾紛與口角，嚴重有損國家門面形象。
桃園機場公司強調，接機大廳本就屬於全體旅客與接機民眾的公共通行空間，絕對不允許任何人以立牌或物品進行私自強占。為了給予業者與大眾調整適應的時間，桃機官方已經排定兩階段的鐵腕執法時程，提醒大家注意新規切勿踩雷：
加強勸導期（即日起至 2026 年 7 月 31 日）：
機場管理人員將不定時執行航廈加強巡檢，若發現有違規占用矮牆的接機人員，將當場給予口頭勸導與限期改善宣導。
正式開罰期（2026 年 8 月 1 日起）：
宣導期滿後官方將動真格，若發現仍有違規占用行為且經勸導未見改善者，將嚴格依據《民用航空法》第 119 條之 3 第 1 項規定，直接處新台幣 5000 元以上、2 萬 5000 元以下罰鍰。如果違規情節嚴重或當場拒絕配合，更將會同航空警察局採取強制措施，直接強制驅離航空站。
對於機場公司大動作祭出鐵腕新規，《中央社》報導旅行社業者李奇嶽坦言，每當機場迎來航班降落的黃金尖峰時段時，現場接機大廳人滿為患，接機同業確實經常面臨「找不到地方站」的實務困境，因此過去才會偶爾發生部分人員使用較大型物品或行李進行占位的情況。
李奇嶽認為，為了維持國家門面，加強宣導同業遵守航廈秩序確實有其必要性。不過他也站在第一線實務運作的角度向官方建議，如果機場公司未來可以在航廈內規劃一個「接機人員專門特區」，並針對接機立牌實施統一的規格化管理，或許能成為兼顧航廈通暢與業者既有需求的根本解決之道。