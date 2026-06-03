我是廣告 請繼續往下閱讀

效力韓職（KBO）韓華鷹隊的台灣左投王彥程，今日在客場先發對戰斗山熊隊，迎來本季第12場登板。王彥程此役展現不俗壓制力，主投5局僅被敲出7支安打、失1分，並送出4次三振且無任何保送，展現優異先發內容。儘管因韓華鷹打線受制，退場時雙方戰成1：1平手，最終雙方也是3：3握手言和，王彥程無關勝敗，無緣爭取本季第6勝。王彥程今日開賽狀態極佳，首局即演出3上3下。雖然3局下遭遇兩出局後的連續安打危機，但他展現過人抗壓性，成功以滾地球化解局面。來到4局下，王彥程更是展現王牌氣勢，開局先後三振掉Daz Cameron與安宰皙，儘管隨後被擊出二壘安打，但他隨即對決姜勝淏，在經過8球的糾纏後，以140公里的指叉球讓打者揮棒落空，飆出該局第3次三振。投至5局下，王彥程遭對手連敲2支一壘安打失掉1分，讓斗山熊隊將戰局扳平為1：1。王彥程在投完5局後完成任務退場，該役他總計用球數為92球，最快球速達150公里。總計本季目前為止，王彥程出賽12場，繳出5勝2敗、累計63.1局投球、送出54次三振的優異成績，防禦率下修至3.13。王彥程今年以「亞洲外援」身份加盟韓華鷹後，不僅投球內容亮眼，在韓國的人氣更是扶搖直上，目前在明星賽先發投手的票選中持續領跑。前一場對上NC恐龍隊時，他曾出現本季首次投不滿5局的情況，但經過5天的調整後，今日成功找回水準，再次證明其作為球隊主力先發的穩定性與價值。