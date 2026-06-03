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南亞科今（3）日公布5月合併營收276.7億元，月增8.55%、年增730.14%，連續改寫單月歷史新高；累計今年前5月合併營收達1022.48億元，較去年同期大增649.62%。南亞科營運大幅轉強，主要受惠DRAM報價走揚與供需吃緊。公司第一季DRAM平均售價季增超過70個百分點，單季營收490.87億元，毛利率達67.9%，稅後淨利260.58億元，每股純益8.41元。南亞科預期，第二季DRAM平均售價仍將季增數十個百分點，下半年漲勢也可望延續。公司看好，高毛利率表現有機會維持至第四季，且2027年仍難以完全滿足客戶需求，缺貨格局短期不易改變。為因應後續需求，南亞科今年資本支出大幅拉高至520億元，年增287%，創公司史上新高。其中約7成將用於新廠廠務、無塵室等建置，其餘約3成則投入設備採購，為未來產能擴充預作準備。此外，Kioxia、SanDisk、Solidigm、Cisco等國際大廠先前參與認購南亞科私募普通股，不只為公司挹注資金，也有助於深化長期客戶關係。將強化供應鏈合作，並提高南亞科未來拓展CSP等大型客戶的機會。南亞科3日股價下跌4.29%，收401.5元，成交量15.1萬張。