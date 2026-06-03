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韓國職棒（KBO）韓華鷹隊的台灣投手王彥程，今（3）日在客場對陣斗山熊隊的比賽中再度展現強大宰制力。儘管最終球隊因延長賽纏鬥以3：3與對手握手言和，無緣收下勝投，但王彥程繳出5局僅失1分的好投，讓韓國媒體《體育世界》盛讚其為「斗山熊剋星」。王彥程在本場比賽前，曾於對陣NC恐龍隊時經歷生涯最慘烈的一役，僅投2局便丟掉4分。然而，今日面對本季兩度遭其壓制的斗山熊，王彥程展現了極佳的抗壓性與調整能力，彷彿上周的低潮僅是插曲。他今日主投5局，全場用球數92球，被敲出7支安打，並送出4次三振，僅失1分。特別的是，他今日的控球精準，好球（58球）遠多於壞球（34球），最快球速達150公里，以招牌直球搭配掃球（Sweeper）徹底封鎖對手打線。《體育世界》指出，王彥程本季對戰斗山熊隊不僅是常勝軍，更是對方的惡夢。本場比賽後，王彥程本季面對斗山熊隊的三場先發，合計投出18.1局，僅失6分（其中責失分僅3分），對戰防禦率傲人地維持在1.47。這不僅穩固了他作為球隊中堅投手的地位，也證實了他在面對特定強敵時，總能展現出優於平時的戰力。此役兩隊呈現投手戰，韓華鷹在1：1平手僵局下進入延長賽。11局上，韓華鷹一度靠著代打李振英的關鍵二壘安打取得3：1領先，眼看勝券在握；然而斗山熊在11局下展現韌性，先靠著梁義智的陽春砲追回一分，隨後朴燦浩再補上一支追平比分的二壘安打，將比分扳成3：3。兩隊在最後關頭皆未能再取分數，最終以平局收場。