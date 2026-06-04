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美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間6月4日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上亞利桑那響尾蛇的比賽，此戰道奇將推出大谷翔平先發，而亞利桑那響尾蛇則是推出賈倫（Zac Gallen）。《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（39勝22敗）vs亞利桑那響尾蛇（32勝28敗）比賽時間：台灣時間6月4日（四）早上09:40✅道奇觀戰焦點：投手群方面，道奇今日推派大谷翔平掛帥先發，盼能壓制響尾蛇打線，然而昨日牛棚險些失守，今日必須忘記昨日陰霾，穩定抓下比賽後段出局。觀戰重點：打線能否串聯發揮？得點圈能否攻下分數？大谷翔平能否持續展現壓制力？✅響尾蛇觀戰焦點：響尾蛇打線昨日展現韌性，雖然投手群在比賽前段先失掉分數，但在比賽後段抓住機會，差一點突破道奇牛棚。而今日的比賽，打線將碰到近況極佳的大谷翔平，他們能否在前段率先攻下分數。觀戰重點：響尾蛇打線能否攻下更多分數支援投手？投手群能否壓制道奇打者的長打火力？MLB賽程（台灣時間6/4）01:05 馬林魚 VS 國民01:10 老虎 VS 光芒01:40 白襪 VS 雙城03:40 大都會 VS 水手06:40 教士 VS 費城人06:45 金鶯 VS 紅襪07:05 守護者 VS 洋基07:10 皇家 VS 紅人07:15 藍鳥 VS 勇士07:40 巨人 VS 釀酒人07:45 遊騎兵 VS 紅雀08:05 運動家 VS 小熊08:10 海盜 VS 太空人09:38 落磯 VS 天使09:40 道奇VS 響尾蛇📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台🟡電視轉播：緯來育樂台：道奇VS 響尾蛇🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台