我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李昀銳背著關曉彤，滿滿寵溺。（圖／翻攝自微博＠電視劇耀眼）

李昀銳和關曉彤主演的新戲《耀眼》在Netflix熱播中，關曉彤飾演的傲嬌千金「晴也」，遇見鄉下帥痞表哥「邢武」，第4集就擦出愛火，緊湊的劇情讓網友大讚追起來超舒適，而關曉彤和李昀銳的搭配，意外有古早台灣偶像劇的氛圍感，李昀銳此次為戲染了金髮，每次都一張冷臉，但卻會為關曉彤做很暖的事，像是修電腦、裝冷氣、換鎖，在她遇見壞人差點被侵犯時，李昀銳暴打犯人，殺瘋的眼神讓許多劇迷被帥暈。由於關曉彤的外型偏鄰家女孩，不像迪麗熱巴、趙露思那種精緻美，反而多了點清新的氣質，加上她飾演千金又是學生，穿上連身短裙，即便場景不在學校，依舊校園感滿滿，李昀銳也揮別在古裝劇《九重紫》的斯文形象，染了大金髮，配上銀項鍊、白色吊嘎，有種恣意的瀟灑感。李昀銳飾演的邢武，從小遭受爸爸的家暴對待，一心想賺錢幫助媽媽分攤家計，因而放棄學業，當他遇上城市裡來的「表妹」關曉彤，雖然一開始看她花錢大手大腳不是很順眼，也因為關曉彤到他家借住是有付錢的，總用「甲方、乙方」來稱呼彼此的關係。但默默地，李昀銳也開始了解、呵護這個小女生，幫她找回被偷的電腦、修壞掉的鎖、裝冷氣，幫她換蓮蓬頭，在她喝醉時，一把將她背起。尤其第5集中，關曉彤在洗澡時遇到壞人闖入差點被侵犯，李昀銳得知後衝回家將她救下，或許也是這時，他才發現，關曉彤在自己心中的地位早就不只是「甲方」，他把壞人壓在地上暴打，是關曉彤衝出來阻止他才停手。不少觀眾看了都說，《耀眼》很有古早台灣偶像劇的感覺，「關曉彤和李昀銳演的很自然超配」、「小說很好看，看了三次」、「超好看，李昀銳太帥了」、「小林這設定很難不愛」。