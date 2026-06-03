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中華職棒中信兄弟今年特別不會在主場作戰，今（3）日在臺北大巨蛋以0：1遭到統一7-ELEVEn獅完封，吞下主場7連敗，改寫2014年中信集團入主兄弟象後，球團史上最長主場連敗紀錄。截至今日賽後，兄弟20場主場僅拿3勝，苦吞16敗1和，勝率僅1成57，團隊打擊率2成02為全聯盟最低，若加上前身兄弟象，隊史主場最長連敗紀錄為1998年9月7日至10月18日的10連敗。兄弟前役雖然在2局上先馳得點，但先發投手菲力士在5局上被敲出逆轉3分砲，牛棚後續又失掉4分，終場以3：7不敵獅隊，終止2連勝，上半季率先吞下30敗，淘汰指數也歸零，正式宣告上半季淘汰，提前「放暑假」。兄弟前役吞敗，吞下主場6連敗，追平自2014年中信集團入主兄弟象後，球團史上最長的主場連敗紀錄，前次主場6連敗，是2014年5月4日至5月22日。若加上前身兄弟象，隊史主場最長連敗紀錄為1998年9月7日至10月18日的10連敗。今日兄弟持續在大巨蛋迎戰獅隊，推出王王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，2局上對潘傑楷投出觸身球後，被張翔敲出深遠二壘安打，讓獅隊先馳得點，而自家打線遭到獅隊先發投手銳力獅（Denyi Reyes）封鎖，最終以以0：2遭完封，吞下主場7連敗，改寫球團最長主場連敗紀錄。兄弟今日主場輸球，上半季20場主場賽事，累積3勝16敗1和，勝率僅1成57，主場團隊打擊率2成02全聯盟最低，全壘打2支也是各隊最少。不過兄弟今年特別會打客場賽事，客場25戰拿下10勝15敗，勝率4成，團隊打擊率2成59排名聯盟第2，僅落後悍將的2成60。