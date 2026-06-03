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亞太貿易便捷化及電子商務理事會（AFACT）將於6月23日至27日在台南舉辦第44屆期中理事會議暨國際論壇。這次盛會預計吸引來自約14個國家、逾60位代表與專家，展現高度國際關注。市長黃偉哲與表示，台南將再度以最佳接待與維安服務，展現台灣文化軟實力與國際級友善城市之誠摯與優勢。這次論壇主題聚焦「數位與綠色雙軸轉型及國際合作」，將匯集聯合國UN/CEFACT前主席、副主席及多位國際專家，涵蓋數位產品護照、關鍵礦物追溯、觀光資訊標準等重要議題。此舉不僅深化亞太及歐美區域合作，也突顯台灣在全球數位經貿與永續發展的重要角色與價值。AFACT具聯合國經濟及社會理事會正式諮詢地位，並與UN/CEFACT簽署合作備忘錄，能推薦專家參與聯合國論壇，地位舉足輕重。台南市憑藉科技與文化優勢，為AFACT首選的舉辦地點城市，吸引各國代表團踴躍參與。市長黃偉哲與AFACT現任主席、前台南市長許添財（商研院董事長）會晤時表示，台南將再度以最佳接待與維安服務，展現台灣文化軟實力與國際級友善城市之誠摯與優勢。